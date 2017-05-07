Борис Михайлов: Ребята не жадничали и выбили «десятку»

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 1-й период Финляндия 0
Франция 0
тв
Группа A
17:15 1-й период США 1
Дания 0
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29671919/
7 мая 2017, 16:56 | Советский спорт

Борис Михайлов: Ребята не жадничали и выбили «десятку»

Бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов — о разгроме итальянцев (10:1).

— Счет вас удивил?
— Удивил. Все-таки ныне двухзначный счет в хоккее — большая редкость. Силы соперников выровнялись. Ребята молодцы, ни разу не пожадничали и выбили, как вы любите писать, «десятку».

— Голы наши забивали на загляденье…
— Как советская сборная. Какие волшебные передачи раздавал наш капитан Мозякин. Но и Панарин — молодец, не испортил ему статистику завершающими бросками.

— В таких матчах надо поправлять бомбардирский счет — забивать и отдавать. Как делали в свое время вы. На московском чемпионате мира.
— Вспомнили мои семь шайб полякам? Плюс Владимир Петров, кажется, пять положил. Еще две — Валера Харламов. Выиграли 20:0.

— Но забойщиком сегодняшнего разгрома стал московский армеец Андронов, забивший не только первый, но и последний гол.
— Рад за него. Парень копает на пятачке, сражается. Недаром сезон в ЦСКА он заканчивал капитаном. Но на чемпионате мира нет армейцев, динамовцев, «молний», «барсов»… А есть игроки сборной России. Этот момент правильно отразили сценаристы фильма «Легенда № 17».

— Был ли смысл менять перед третьим периодом вратаря Василевского на Сорокина?
— Думаю, тренеры поступили абсолютно правильно. Во втором периоде Василевский хорошенько поработал, даже пропустил. И надо было проверить запасного вратаря. Чтобы тот почувствовал площадку, лед, атмосферу чемпионата мира. Пусть он не вступал в игру, даже не вспотел.

— Итальянцы — слабые раздражители?
— Почему? Они ведь вчера едва не победили сборную Словакии, позволив ей сравнять счет на предпоследней минуте. Да и мне как тренеру сборной не забыть первую встречу с итальянцами. На старте чемпионата мира-1993 в Мюнхене мы едва унесли от них ноги, после двух периодов проигрывали 0:1, и только в самом конце Андрей Хомутов принес ничью — 2:2. Но в итоге наша команда стала чемпионом мира. Того же пожелаю этой сборной.

— Завтра наши встречаются с хозяевами, уступившими накануне шведам 2:7. Сборную России снова ждет легкая прогулка?
— Да что вы! Немцы два периода играли со шведами на равных. Счет был 2:2. Хозяев надломила четвертая шайба. После нее они развалились. И стали готовиться к матчу со сборной России. Нет, нас ждет тяжелая борьба.

— Игроки сборной России это осознают? Хватит ли у них сил играть два дня подряд?
— Если сил не хватит, то нужно уволить тренера по физподготовке. Думаю, наши выйдут отмобилизованными. В противном случае жди беды.
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