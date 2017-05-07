Борис Михайлов: Ребята не жадничали и выбили «десятку»

— Счет вас удивил?

— Удивил. Все-таки ныне двухзначный счет в хоккее — большая редкость. Силы соперников выровнялись. Ребята молодцы, ни разу не пожадничали и выбили, как вы любите писать, «десятку».

— Голы наши забивали на загляденье…

— Как советская сборная. Какие волшебные передачи раздавал наш капитан Мозякин. Но и Панарин — молодец, не испортил ему статистику завершающими бросками.

— В таких матчах надо поправлять бомбардирский счет — забивать и отдавать. Как делали в свое время вы. На московском чемпионате мира.

— Вспомнили мои семь шайб полякам? Плюс Владимир Петров, кажется, пять положил. Еще две — Валера Харламов. Выиграли 20:0.

— Но забойщиком сегодняшнего разгрома стал московский армеец Андронов, забивший не только первый, но и последний гол.

— Рад за него. Парень копает на пятачке, сражается. Недаром сезон в ЦСКА он заканчивал капитаном. Но на чемпионате мира нет армейцев, динамовцев, «молний», «барсов»… А есть игроки сборной России. Этот момент правильно отразили сценаристы фильма «Легенда № 17».

— Был ли смысл менять перед третьим периодом вратаря Василевского на Сорокина?

— Думаю, тренеры поступили абсолютно правильно. Во втором периоде Василевский хорошенько поработал, даже пропустил. И надо было проверить запасного вратаря. Чтобы тот почувствовал площадку, лед, атмосферу чемпионата мира. Пусть он не вступал в игру, даже не вспотел.

— Итальянцы — слабые раздражители?

— Почему? Они ведь вчера едва не победили сборную Словакии, позволив ей сравнять счет на предпоследней минуте. Да и мне как тренеру сборной не забыть первую встречу с итальянцами. На старте чемпионата мира-1993 в Мюнхене мы едва унесли от них ноги, после двух периодов проигрывали 0:1, и только в самом конце Андрей Хомутов принес ничью — 2:2. Но в итоге наша команда стала чемпионом мира. Того же пожелаю этой сборной.

— Завтра наши встречаются с хозяевами, уступившими накануне шведам 2:7. Сборную России снова ждет легкая прогулка?

— Да что вы! Немцы два периода играли со шведами на равных. Счет был 2:2. Хозяев надломила четвертая шайба. После нее они развалились. И стали готовиться к матчу со сборной России. Нет, нас ждет тяжелая борьба.

— Игроки сборной России это осознают? Хватит ли у них сил играть два дня подряд?

— Если сил не хватит, то нужно уволить тренера по физподготовке. Думаю, наши выйдут отмобилизованными. В противном случае жди беды.