Тренер сборной Италии упрекнул российских хоккеистов в чрезмерном праздновании голов

Сборная России победила итальянцев со счетом 10:1.

«Мы знали, что нас ожидала сложная игра, тем более, что у нас было немного времени для восстановления после игры со словаками. Провели неплохой первый период, в нем ребята хорошо поработали, сказалось слишком много удалений, за которые нас наказали», — сказал Майр.

«У меня сложилось ощущение, что игроки соперника чрезмерно праздновали свои голы — вы должны ведь уважать соперника, тем более что мои ребята старались», — добавил тренер.

Следующий матч итальянцы проведут 9 мая против команды Латвии.