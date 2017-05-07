Тренер сборной Италии упрекнул российских хоккеистов в чрезмерном праздновании голов
КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты чрезмерно праздновали голы в ворота сборной Италии в матче чемпионата мира, не проявив уважения к сопернику. Такое мнение журналистам высказал главный тренер итальянцев Штефан Майр.
Сборная России победила итальянцев со счетом 10:1.
«Мы знали, что нас ожидала сложная игра, тем более, что у нас было немного времени для восстановления после игры со словаками. Провели неплохой первый период, в нем ребята хорошо поработали, сказалось слишком много удалений, за которые нас наказали», — сказал Майр.
«У меня сложилось ощущение, что игроки соперника чрезмерно праздновали свои голы — вы должны ведь уважать соперника, тем более что мои ребята старались», — добавил тренер.
Следующий матч итальянцы проведут 9 мая против команды Латвии.
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