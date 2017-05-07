Сборная России не будет дозаявлять игроков для участия в ЧМ до матча с Германией

Сборная России разгромила команду Италии во втором туре группового раунда чемпионата мира по хоккею со счетом 10:1, оформив самую крупную победу над итальянцами в своей истории. Настроение у россиян после финальной сирены было отличным, однако почивать на лаврах они не намерены и мыслями находятся уже на игре против хозяев площадки в Кельне команды Германии, встреча с которой запланирована на 8 мая.