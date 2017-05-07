Сборная России не будет дозаявлять игроков для участия в ЧМ до матча с Германией
Главный тренер сборной России Олег Знарок после игры с Италией (10:1) рассказал, что национальная команда не будет дозаявлять игроков для участия в ЧМ до матча с Германией.
«Возможно ли, что
Победа россиян стала самой крупной за всю историю встреч с итальянской сборной. Следующую игру команда Олега Знарка проведёт 8 мая, когда встретится с хозяевами турнира — сборной Германии.
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