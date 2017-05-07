Сборная России не будет дозаявлять игроков для участия в ЧМ до матча с Германией

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 1-й период Финляндия 0
Франция 0
тв
Группа A
17:15 1-й период США 1
Дания 0
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29671887/
7 мая 2017, 16:50 | Чемпионат.com

Сборная России не будет дозаявлять игроков для участия в ЧМ до матча с Германией

Главный тренер сборной России Олег Знарок после игры с Италией (10:1) рассказал, что национальная команда не будет дозаявлять игроков для участия в ЧМ до матча с Германией.

«Возможно ли, что кого-то из игроков дозаявим до матча с Германией? Нет», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Победа россиян стала самой крупной за всю историю встреч с итальянской сборной. Следующую игру команда Олега Знарка проведёт 8 мая, когда встретится с хозяевами турнира — сборной Германии.
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