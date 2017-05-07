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ВРАТАРЬ.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 6,0.

За два периода итальянцы бросили в створ его ворот всего 10 раз. Выручил после опасного подставления Инсама. В голе Траверсы не виноват.

Илья СОРОКИН — б/0.

Появился на площадке в третьем периоде, когда от итальянцев остались одни развалины. Среагировал на пару более-менее опасных бросков.

ЗАЩИТНИКИ.

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,5.

Так же, как и в матче против шведов, сыграли в обороне почти безупречно. Гавриков поучаствовал в комбинации, завершившейся первым голом.

Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 6,0.

Белов снова регулярно подключался к атакам, но забить не смог. Во втором периоде попал в штангу. В обороне сыграли без заметных ошибок.

Иван ПРОВОРОВ — Андрей МИРОНОВ — 6,0.

Эта пара регулярно выходила в меньшинстве и действовала очень надежно. А вот в формате «четыре на четыре» защитники ошиблись, и Россия пропустила единственный гол. Оба защитника активно подключались к атакам. Проворов поучаствовал в комбинации, завершившейся голом Андронова.

Артем ЗУБ — 6,0.

Снова выходил на площадку с разными партнерами. В обороне был надежен, а в атаке сосредоточился на подыгрыше игрокам нападения.

НАПАДАЮЩИЕ.

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Александр БАРАБАНОВ — 6,5.

Снова забили первый гол сборной России в матче. Они же и завершили избиение итальянцев. В обоих случаях успех принесла одна и та же комбинация — Барабанов набрасывает, Андронов подставляет клюшку.

Артемий ПАНАРИН — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 7,5.

Убийственно эффективно сыграли в большинстве. Все началось с фирменного гола Дадонова с пятачка, потом включился Панарин, сделавший дубль. Помогли Мозякину открыть счет голам на ЧМ. Но есть и ложка дегтя — в моменте с голом Траверсы Шипачев явно не доработал в обороне.

Никита ГУСЕВ — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 7,5.

Еще одни герои матча. Кучеров и Наместников показали, что умеют разыгрывать лишнего не хуже первой бригады большинства. Кучеров забил свой первый гол на ЧМ, Наместников отметился дублем. Они же помогли отличиться Плотникову. Главный минус — два необязательных удаления центрфорварда этого звена. Второй визит Наместникова в штрафной бокс привел к голу Траверсы.

Сергей МОЗЯКИН — Владимир ТКАЧЕВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 6,5.

Мозякин и Плотников забили первые голы на ЧМ, но сделали они это в бригадах большинства, где им помогали звенья Шипачева и Наместникова соответственно. Кроме того, Мозякин дважды здорово ассистировал Панарину. Однако по действиям этого звена в равных составах остаются вопросы.