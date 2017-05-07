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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 1-й период Финляндия 0
Франция 0
тв
Группа A
17:15 1-й период США 1
Дания 0
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29671800/
7 мая 2017, 16:46 | Спорт-Экспресс

7,5 — тройкам Шипачева и Наместникова за избиение Италии

«СЭ» разбирает по персоналиям разгромную победу сборной России над итальянцами.

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ВРАТАРЬ.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 6,0.

За два периода итальянцы бросили в створ его ворот всего 10 раз. Выручил после опасного подставления Инсама. В голе Траверсы не виноват.

Илья СОРОКИН — б/0.

Появился на площадке в третьем периоде, когда от итальянцев остались одни развалины. Среагировал на пару более-менее опасных бросков.

ЗАЩИТНИКИ.

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,5.

Так же, как и в матче против шведов, сыграли в обороне почти безупречно. Гавриков поучаствовал в комбинации, завершившейся первым голом.

Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 6,0.

Белов снова регулярно подключался к атакам, но забить не смог. Во втором периоде попал в штангу. В обороне сыграли без заметных ошибок.

Иван ПРОВОРОВ — Андрей МИРОНОВ — 6,0.

Эта пара регулярно выходила в меньшинстве и действовала очень надежно. А вот в формате «четыре на четыре» защитники ошиблись, и Россия пропустила единственный гол. Оба защитника активно подключались к атакам. Проворов поучаствовал в комбинации, завершившейся голом Андронова.

Артем ЗУБ — 6,0.

Снова выходил на площадку с разными партнерами. В обороне был надежен, а в атаке сосредоточился на подыгрыше игрокам нападения.

НАПАДАЮЩИЕ.

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Александр БАРАБАНОВ — 6,5.

Снова забили первый гол сборной России в матче. Они же и завершили избиение итальянцев. В обоих случаях успех принесла одна и та же комбинация — Барабанов набрасывает, Андронов подставляет клюшку.

Артемий ПАНАРИН — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 7,5.

Убийственно эффективно сыграли в большинстве. Все началось с фирменного гола Дадонова с пятачка, потом включился Панарин, сделавший дубль. Помогли Мозякину открыть счет голам на ЧМ. Но есть и ложка дегтя — в моменте с голом Траверсы Шипачев явно не доработал в обороне.

Никита ГУСЕВ — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 7,5.

Еще одни герои матча. Кучеров и Наместников показали, что умеют разыгрывать лишнего не хуже первой бригады большинства. Кучеров забил свой первый гол на ЧМ, Наместников отметился дублем. Они же помогли отличиться Плотникову. Главный минус — два необязательных удаления центрфорварда этого звена. Второй визит Наместникова в штрафной бокс привел к голу Траверсы.

Сергей МОЗЯКИН — Владимир ТКАЧЕВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 6,5.

Мозякин и Плотников забили первые голы на ЧМ, но сделали они это в бригадах большинства, где им помогали звенья Шипачева и Наместникова соответственно. Кроме того, Мозякин дважды здорово ассистировал Панарину. Однако по действиям этого звена в равных составах остаются вопросы.
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