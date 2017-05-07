Догонялки с канадцами: сборная России «уничтожила» команду Италии на ЧМ-2017

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Франция
тв
Группа A
17:15 не начался США
Дания
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
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16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29671685/
7 мая 2017, 16:20 | Р-Спорт

Догонялки с канадцами: сборная России «уничтожила» команду Италии на ЧМ-2017

КЕЛЬН, 7 мая — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты сборной России в воскресенье без видимых проблем обыграли команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в эти дни в Кельне и Париже. Встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу россиян.

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© РИА "Новости"
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У Кельна выходной.

Любой провинциальный европейский город в воскресенье утром отдаленно напоминает «Сайлент Хилл». Легкий туман, тишина, а местами можно наткнуться на людей, которые после бурной ночи напоминают зомби. Даже возле «Ланксесс Арены», где два последних дня шли кутеж, карнавал и коллективная попойка, наблюдалось какое-то похмельное состояние: пустые лотки, одинокий дворник и пара лет 80, совершающая неприлично быструю для своего возраста утреннюю пробежку.

Во всех отношениях воскресенье для чемпионата мира в Кельне — выходной день. Сборная Германии не играет, а команде России, второму хозяину «Ланксесс Арены», предстоял, пожалуй, самый простой матч группового этапа — против итальянцев. «У нас будет превосходство, — не скрывал накануне матча тренер сборной Харийс Витолиньш. — Итальянцы будут играть от обороны, давать возить себя по углам, так что надо играть в свой хоккей, получать больше уверенности».

Тем не менее, в субботу сборная Италии едва не преподнесла сенсацию. Команда Стефана Маира сначала отыгралась с 0:1 в матче со словаками, а потом еще и повела в счете. Лишь на 59-й минуте, сняв вратаря, словаки сумели спасти игру, а в овертайме вырвали победу. «Сейчас у всех смешанные чувства, конечно, но самое главное, что мы показали, на каком уровне способны играть», — переживал в интервью агентству «Р-Спорт» знакомый нам по КХЛ итальянский специалист Айван Занатта.

При этом в стане самой сборной Италии чувствовалась какая-то обреченность. «Сборная России лучше нас физически, в мастерстве, в силе, — качал головой капитан команды Антон Бернард. — У нас есть только одно преимущество: никто от нас не ждет победы, мы лишены какого-либо давления, и это может сыграть свою роль». Действительно, в такой ситуации можно было опасаться разве что недонастроя. Но представить, что кто-то при живом Олеге Знарке может позволить себе подойти к игре спустя рукава, решительно не верилось.

Новый бомбардир.

Так бывает, что с настроем вроде все в порядке, но излишняя уверенность превращается в самоуверенность. Она и стала причиной того, что половина первого периода прошла без единого гола в ворота итальянцев. Панарин долго обрабатывал шайбу, и упустил момент, когда ворота итальянцев были пустыми. Гусев хотел обыграть соперника «на носовом платке», но чуть ли не привез контратаку «один в два». До первой рекламной паузы вратарь Фредерик Клутье оставался «сухим».

Но стоило хоккеистам чуть перевести дух, как российские хоккеисты открыли счет. Сделал это Сергей Андронов — новый бомбардир национальной команды, который оформил уже свой второй гол, тогда как ни у кого из сборной не было и одного. Форвард ЦСКА сделал это так, как делали армейцы на протяжении всего сезона в КХЛ: подставил клюшку под бросок партнера. Автором голевой передачи вновь стал Александр Барабанов, который явно пришелся ко двору к связке Андронов — Телегин.

Форвард сборной России Артемий ПанаринИгра 90% времени проходила в чужой зоне, и очень скоро российские хоккеисты стали не просто играть, но плести кружева за синей линией. Владислав Наместников как будто получил от тренерского штаба задание специально сфолить. Может, Олегу Знарку надо было потренировать меньшинство? В любом случае четверка Гавриков — Киселевич — Андронов — Телегин сыграла образцово и не пустила итальянцев к воротам ни разу.

Гонка с канадцами.

Есть такое ощущение, что лучшей мотивацией для сборной России стали… канадцы. В середине второго периода диктор на арене в Кельне объявил на русском счет параллельного матча в Париже: «В игре между командами Канады и Словении 5:0». И уже через пару минут голы посыпались один за другим. Правда, до этого итальянцы размочили Василевского: после пары ошибок Томмазо Траверса удачно сыграл на добивании.

Форвард сборной России Владислав Наместников и хоккеисты сборной Италии Антон Бернард, Фредерик Клутье и Томас Ларкин (слева направо) Шайбы у россиян залетали на любой вкус. Кучеров попал в «девятку» так, как делает это на каждой тренировке. В следующей смене он вывел на бросок Наместникова, и тот исправился за два необязательных удаления. Панарин реализовал большинство, воспользовавшись вкусной передачей Мозякина через всю зону. Игра была сделана, вопрос был в итоговом счете.

Чтобы закрепить статус «тренировочного» матча, после второго перерыва Знарок выпустил на лед Илью Сорокина. У его команд так бывает регулярно: когда исход уже понятен, основному вратарю дается отдых, а запасному — игровое время. Сорокин не подвел, не пропустив ни одной шайбы. Правда, итальянцы смогли бросить ему лишь дважды.

А вот «догонялки» у канадцев сборная России все-таки выиграла — 10:1 против 7:2 в Париже. Наместников и Панарин оформили ничего не значащие дубли, догнав по количеству шайб Андронова. Забил и Мозякин, реализовавший один из трех-четырех своих моментов. Его партнеру по звену Ткачеву в это воскресенье везло еще меньше: он сам себе создавал моменты, но затолкнуть шайбу в сетку так и не смог. Остается надеяться, что уже в понедельник удача вернет должок нашим снайперам: голы в ворота немцев будут куда нужнее.
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