В составе россиян заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Сергей Плотников и Александр Барабанов, дубли на свой счёт записали Сергей Андронов, Артемий Панарин и Владислав Наместников. Единственный гол Италии на счету Томмасо Траверса.



Победа россиян стала самой крупной за всю историю встреч с итальянской сборной. Следующую игру команда Олега Знарка проведёт 8 мая, когда встретится с хозяевами турнира — сборной Германии.

В первой игре турнира Россия одолела Швецию — 2:1 ОТ.