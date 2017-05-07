Наместников: Крупная победа над итальянцами не расслабит сборную России на ЧМ

На счету Наместникова в этом матче 4 (2+2) очка.



«Все научились играть, может мастерства им не хватает. После первого периода вели 2:0, на второй вышли расслабленные, а потом уже собрались. Взаимодействие в звене получше, главное, что выиграли два матча. Германия — хорошая команда, они обыграли США, нужно готовиться по полной. Не думаю, что результат этого матча нас расслабит. Сокращение элиты? Интересно поиграть против разных стран первый раз, это не от нас зависит», — передаёт слова Наместникова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.