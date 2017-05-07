«Мы быстро сломали итальянцев, они делали ошибки и удалялись. На чемпионате мира со всеми командами интересно играть. Это прекрасное время, от которого надо получать удовольствие. Мы стараемся делать то, что нам доверяют. Удача на нашей стороне», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



Победа российской команды стала самой крупной за всю историю встреч с итальянской сборной. Следующую игру команда Олега Знарка проведёт 8 мая, когда встретится с хозяевами турнира — сборной Германии.