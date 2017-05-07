Третьяк: За плей-офф НХЛ следим, но пока мы надеемся на своих
Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России в матче чемпионата мира по хоккею со сборной Италии (10:1).
«Два матча сыграла наша сборная на чемпионате мира. Конечно, Швеция и Италия — это два разных уровня. Матч со шведами был украшением этого турнира, по крайней мере в той его части, которая проходит в Кёльне. Очень интересные и равные команды. Ну, а с Италией, конечно, было
Матч перед Днём победы 8 мая, по традиции, будет очень непростым, потому что в этот день нельзя проигрывать. За
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