Третьяк: За плей-офф НХЛ следим, но пока мы надеемся на своих

«Два матча сыграла наша сборная на чемпионате мира. Конечно, Швеция и Италия — это два разных уровня. Матч со шведами был украшением этого турнира, по крайней мере в той его части, которая проходит в Кёльне. Очень интересные и равные команды. Ну, а с Италией, конечно, было по-другому. Ребята отработали комбинации, поиграли в большинстве, так что настроение хорошее. Играли вполсилы? Нет, не вполсилы, но не в полную силу. Просто соперник даёт такую возможность. Самое главное в таких матчах — не получить травму — когда расслабленно играешь это бывает опасно. В каждом матче у нас есть свои герои. Самое главное, что есть команда.



Матч перед Днём победы 8 мая, по традиции, будет очень непростым, потому что в этот день нельзя проигрывать. За плей-офф НХЛ я слежу, но все основные заботы у нас здесь, на чемпионате мира. Пока надеемся на своих», — сказал Третьяк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.