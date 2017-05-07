10:1! Россия громит итальянцев с рекордным для нынешнего ЧМ счетом

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В победе наших над итальянцами сомневаться особо не приходилось. Однако соперники удивить сумели. Если не мастерством, то порой переходящей границы дерзостью.

Ну, а наша команда решала в этом проходном поединке вполне определенные внутренние задачи. И на мой взгляд решила три из трех. И вот об этом стоит поговорить подробнее.

Но сначала — о феномене Андронова. Пусть итальянцы нам не ровня. Но накануне они ничем не уступили словакам. И едва не одержали победу в основное время, уступив в итоге в овертайме 2:3.

В матчах с такими записными аутсайдерами фаворитам очень нужен первый гол. Который раскрепощает, вселяет уверенность, как бы убирает угрозу невероятного позора.

И вот тут опять отличилось так называемое силовое звено россиян. Нет, ну кто бы мог предположить, что автором двух первых шайб (в игровое время) в сборной России на ЧМ-2017 станет форвард ЦСКА Сергей Андронов?

Я даже не представляю какой невероятный коэффициент был бы на такую ставку в букмекерских конторах. А теперь это свершившийся факт. А всего на счету армейца уже три шайбы!

И, главное, что Сергей не затолкал шайбу с пятака с «мясом». Первый раз его гол стал итогом красивой комбинации. А, открывая счет в матче с итальянцами, Андронов и вовсе очень изящно подправил шайбу влет, словно хоккейный эстет. Повторяется чудо московского чемпионата, когда армейское звено, призванное сдерживать соперников, стало одним из самых результативных.

Ну, а потом себя проявили и тройки, которые призваны в команду именно как ударные. Накануне матча тренер сборной России Харийс Витолиньш призвал журналистов не спешить с выводами, а дать игрокам возможность притереться друг к другу.

Дадонов «расстрелял» итальянского голкипера с центра зоны, потратив всего 13 секунд на реализацию нашего первого большинства. А во втором периоде отличился Панарин. Правда на этот раз нашим потребовалась уже минута, чтобы реализовать численный перевес.

В равных составах себя лучше проявила себя связка из «Тампы». Сперва Кучеров очень здорово упаковал шайбу в «девятку» с левого фланга. Оттуда в КХЛ любит забивать Мозякин.

В другом эпизоде Никита изящно сбросил шайбу Наместникову. И Владислав после красивой паузы нанес точный бросок в «домик» голкиперу. А затем сделал дубль, также после передачи Кучерова. У форварда «Тампы» к этому моменту были свои счеты, поскольку он в одном из эпизодов крепко получил от итальянцев по зубам и был вынужден обратится за помощью к докторам.

Без голов долго оставалась тройка Ткачева. Но это, возможно, потому, что Плотников еще в первом периоде завязал с итальянцами какую-то мелкую феодальную войну. И стал персональным объектом их охоты. «Сапожники» Сергея долбили чуть ли не всей командой! И когда он в очередной раз влетал головой в борт, хотелось посоветовать Знарку — может, лучше убрать форварда от греха подальше.

Но тренеры позволили Плотникову самому решать свои проблемы. И в третьем периоде Сергей оказал давление на голкипера итальянцев, затолкав его в ворота вместе с шайбой.

Кстати, о вратарях. Встречу начал Василевский. Он и пропустил единственный гол в наши ворота. А после второго периода при комфортном счете 5:1, наши тренеры выпустили на площадку и Сорокина.

Счет в итоге рос, как снежный ком, и вырос до разгромных 10:1. И это первый двухзначный счет на нынешнем чемпионате. Однако, это, конечно, не та победа, от которой надо напиваться вусмерть или плясать от счастья. Это реальное соотношение сил в двух сборных.

И я бы, наоборот, обрати внимание на единственный тревожный звоночек в этом матче. Когда итальянцы взяли, да и проломили нашу оборону, сократив счет до минимума — 2:1. И это была далеко не единственная их опасная атака.

Ну, а нашу команду поздравляем не только с победой, но и с лидерством в группе.