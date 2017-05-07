10:1! Россия громит итальянцев с рекордным для нынешнего ЧМ счетом

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Франция
тв
Группа A
17:15 не начался США
Дания
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29671555/
7 мая 2017, 16:05 | Советский спорт

10:1! Россия громит итальянцев с рекордным для нынешнего ЧМ счетом

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко — о самых ярких моментах второй победы сборной России на ЧМ-2017.

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© РИА "Новости"
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В победе наших над итальянцами сомневаться особо не приходилось. Однако соперники удивить сумели. Если не мастерством, то порой переходящей границы дерзостью.

Ну, а наша команда решала в этом проходном поединке вполне определенные внутренние задачи. И на мой взгляд решила три из трех. И вот об этом стоит поговорить подробнее.

Но сначала — о феномене Андронова. Пусть итальянцы нам не ровня. Но накануне они ничем не уступили словакам. И едва не одержали победу в основное время, уступив в итоге в овертайме 2:3.

В матчах с такими записными аутсайдерами фаворитам очень нужен первый гол. Который раскрепощает, вселяет уверенность, как бы убирает угрозу невероятного позора.

И вот тут опять отличилось так называемое силовое звено россиян. Нет, ну кто бы мог предположить, что автором двух первых шайб (в игровое время) в сборной России на ЧМ-2017 станет форвард ЦСКА Сергей Андронов?

Я даже не представляю какой невероятный коэффициент был бы на такую ставку в букмекерских конторах. А теперь это свершившийся факт. А всего на счету армейца уже три шайбы!

И, главное, что Сергей не затолкал шайбу с пятака с «мясом». Первый раз его гол стал итогом красивой комбинации. А, открывая счет в матче с итальянцами, Андронов и вовсе очень изящно подправил шайбу влет, словно хоккейный эстет. Повторяется чудо московского чемпионата, когда армейское звено, призванное сдерживать соперников, стало одним из самых результативных.

Ну, а потом себя проявили и тройки, которые призваны в команду именно как ударные. Накануне матча тренер сборной России Харийс Витолиньш призвал журналистов не спешить с выводами, а дать игрокам возможность притереться друг к другу.

Дадонов «расстрелял» итальянского голкипера с центра зоны, потратив всего 13 секунд на реализацию нашего первого большинства. А во втором периоде отличился Панарин. Правда на этот раз нашим потребовалась уже минута, чтобы реализовать численный перевес.

В равных составах себя лучше проявила себя связка из «Тампы». Сперва Кучеров очень здорово упаковал шайбу в «девятку» с левого фланга. Оттуда в КХЛ любит забивать Мозякин.

В другом эпизоде Никита изящно сбросил шайбу Наместникову. И Владислав после красивой паузы нанес точный бросок в «домик» голкиперу. А затем сделал дубль, также после передачи Кучерова. У форварда «Тампы» к этому моменту были свои счеты, поскольку он в одном из эпизодов крепко получил от итальянцев по зубам и был вынужден обратится за помощью к докторам.

Без голов долго оставалась тройка Ткачева. Но это, возможно, потому, что Плотников еще в первом периоде завязал с итальянцами какую-то мелкую феодальную войну. И стал персональным объектом их охоты. «Сапожники» Сергея долбили чуть ли не всей командой! И когда он в очередной раз влетал головой в борт, хотелось посоветовать Знарку — может, лучше убрать форварда от греха подальше.

Но тренеры позволили Плотникову самому решать свои проблемы. И в третьем периоде Сергей оказал давление на голкипера итальянцев, затолкав его в ворота вместе с шайбой.

Кстати, о вратарях. Встречу начал Василевский. Он и пропустил единственный гол в наши ворота. А после второго периода при комфортном счете 5:1, наши тренеры выпустили на площадку и Сорокина.

Счет в итоге рос, как снежный ком, и вырос до разгромных 10:1. И это первый двухзначный счет на нынешнем чемпионате. Однако, это, конечно, не та победа, от которой надо напиваться вусмерть или плясать от счастья. Это реальное соотношение сил в двух сборных.

И я бы, наоборот, обрати внимание на единственный тревожный звоночек в этом матче. Когда итальянцы взяли, да и проломили нашу оборону, сократив счет до минимума — 2:1. И это была далеко не единственная их опасная атака.

Ну, а нашу команду поздравляем не только с победой, но и с лидерством в группе.
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7 Мая, 13:15 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Италия 1:10
(0:2, 1:3, 0:5)
Россия
Главные тренеры
Стефан Майр Олег Знарок
Вратари
Фредерик Клотье Андрей Василевский 40:00 (И.И. Сорокин 40:00)
1-й период
Сергей Андронов (А. Барабанов, В. Гавриков) 09:35
Владислав Наместников 14:46
18:46 Томмазо Траверса
Евгений Дадонов (А. Панарин, В. Шипачев) 18:59
2-й период
Владислав Наместников 22:19
22:52 Джованни Морини
23:40 Томмазо Траверса (Ант. Бернард, А. Хельфер)
Никита Кучеров (Н. Гусев, В. Наместников) 24:51
Владислав Наместников (Н. Кучеров) 35:04
35:21 Диего Костнер
Артемий Панарин (С. Мозякин, В. Шипачев) 36:21
Артемий Панарин 39:48
3-й период
43:08 Джулио Сканделла
Сергей Плотников (В. Наместников, Н. Кучеров) 43:39
45:09 Джулио Сканделла
Сергей Мозякин (В. Шипачев, А. Панарин) 45:29
Владислав Наместников (Н. Кучеров, Н. Гусев) 45:48
49:07 Маркус Гандер
Артемий Панарин (В. Шипачев, С. Мозякин) 50:21
Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов) 58:54
Статистика
12 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 6
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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