10:1! Россия громит итальянцев с рекордным для нынешнего ЧМ счетом
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко — о самых ярких моментах второй победы сборной России на ЧМ-2017.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В победе наших над итальянцами сомневаться особо не приходилось. Однако соперники удивить сумели. Если не мастерством, то порой переходящей границы дерзостью.
Ну, а наша команда решала в этом проходном поединке вполне определенные внутренние задачи. И на мой взгляд решила три из трех. И вот об этом стоит поговорить подробнее.
Но сначала — о феномене Андронова. Пусть итальянцы нам не ровня. Но накануне они ничем не уступили словакам. И едва не одержали победу в основное время, уступив в итоге в овертайме 2:3.
В матчах с такими записными аутсайдерами фаворитам очень нужен первый гол. Который раскрепощает, вселяет уверенность, как бы убирает угрозу невероятного позора.
И вот тут опять отличилось так называемое силовое звено россиян. Нет, ну кто бы мог предположить, что автором двух первых шайб (в игровое время) в сборной России на ЧМ-2017 станет форвард ЦСКА Сергей Андронов?
Я даже не представляю какой невероятный коэффициент был бы на такую ставку в букмекерских конторах. А теперь это свершившийся факт. А всего на счету армейца уже три шайбы!
И, главное, что Сергей не затолкал шайбу с пятака с «мясом». Первый раз его гол стал итогом красивой комбинации. А, открывая счет в матче с итальянцами, Андронов и вовсе очень изящно подправил шайбу влет, словно хоккейный эстет. Повторяется чудо московского чемпионата, когда армейское звено, призванное сдерживать соперников, стало одним из самых результативных.
Ну, а потом себя проявили и тройки, которые призваны в команду именно как ударные. Накануне матча тренер сборной России Харийс Витолиньш призвал журналистов не спешить с выводами, а дать игрокам возможность притереться друг к другу.
Дадонов «расстрелял» итальянского голкипера с центра зоны, потратив всего 13 секунд на реализацию нашего первого большинства. А во втором периоде отличился Панарин. Правда на этот раз нашим потребовалась уже минута, чтобы реализовать численный перевес.
В равных составах себя лучше проявила себя связка из «Тампы». Сперва Кучеров очень здорово упаковал шайбу в «девятку» с левого фланга. Оттуда в КХЛ любит забивать Мозякин.
В другом эпизоде Никита изящно сбросил шайбу Наместникову. И Владислав после красивой паузы нанес точный бросок в «домик» голкиперу. А затем сделал дубль, также после передачи Кучерова. У форварда «Тампы» к этому моменту были свои счеты, поскольку он в одном из эпизодов крепко получил от итальянцев по зубам и был вынужден обратится за помощью к докторам.
Без голов долго оставалась тройка Ткачева. Но это, возможно, потому, что Плотников еще в первом периоде завязал с итальянцами
Но тренеры позволили Плотникову самому решать свои проблемы. И в третьем периоде Сергей оказал давление на голкипера итальянцев, затолкав его в ворота вместе с шайбой.
Кстати, о вратарях. Встречу начал Василевский. Он и пропустил единственный гол в наши ворота. А после второго периода при комфортном счете 5:1, наши тренеры выпустили на площадку и Сорокина.
Счет в итоге рос, как снежный ком, и вырос до разгромных 10:1. И это первый двухзначный счет на нынешнем чемпионате. Однако, это, конечно, не та победа, от которой надо напиваться вусмерть или плясать от счастья. Это реальное соотношение сил в двух сборных.
И я бы, наоборот, обрати внимание на единственный тревожный звоночек в этом матче. Когда итальянцы взяли, да и проломили нашу оборону, сократив счет до минимума — 2:1. И это была далеко не единственная их опасная атака.
Ну, а нашу команду поздравляем не только с победой, но и с лидерством в группе.
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|Стефан Майр
|Олег Знарок
|Фредерик Клотье
|Андрей Василевский 40:00 (И.И. Сорокин 40:00)
|1-й период
|Сергей Андронов (А. Барабанов, В. Гавриков)
|09:35
|Владислав Наместников
|14:46
|18:46
|Томмазо Траверса
|Евгений Дадонов (А. Панарин, В. Шипачев)
|18:59
|2-й период
|Владислав Наместников
|22:19
|22:52
|Джованни Морини
|23:40
|Томмазо Траверса (Ант. Бернард, А. Хельфер)
|Никита Кучеров (Н. Гусев, В. Наместников)
|24:51
|Владислав Наместников (Н. Кучеров)
|35:04
|35:21
|Диего Костнер
|Артемий Панарин (С. Мозякин, В. Шипачев)
|36:21
|Артемий Панарин
|39:48
|3-й период
|43:08
|Джулио Сканделла
|Сергей Плотников (В. Наместников, Н. Кучеров)
|43:39
|45:09
|Джулио Сканделла
|Сергей Мозякин (В. Шипачев, А. Панарин)
|45:29
|Владислав Наместников (Н. Кучеров, Н. Гусев)
|45:48
|49:07
|Маркус Гандер
|Артемий Панарин (В. Шипачев, С. Мозякин)
|50:21
|Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов)
|58:54
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|6
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол