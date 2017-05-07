Сборная Канады разгромила команду Словении на чемпионате мира

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Франция
тв
Группа A
17:15 не начался США
Дания
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29671455/
7 мая 2017, 16:03 | ТАСС

Сборная Канады разгромила команду Словении на чемпионате мира

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады одержали победу со счетом 7:2 над командой Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

В составе сборной Канады шайбы забросили Тайсон Бэрри (5-я минута), Натан Маккиннон (15, 25, 26), Брэйден Пойнт (17), Митчелл Марнер (38) и Джефф Скиннер (48). У словенцев отличились Ян Муршак (36) и Ян Урбас (58).

В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Финляндии, Швейцарии, Франции, Норвегии, Чехии и Белоруссии. Канадцы набрали шесть очков в двух играх и вышли на первое место в группе. В воскресенье пройдут еще два матча этой группы: Финляндия — Франция, Норвегия — Швейцария.

Следующий матч сборная Канады проведет 8 мая против команды Белоруссии, словенцы на следующий день сыграют с норвежцами.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
7 Мая, 13:15 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Словения 2:7
(0:3, 1:3, 1:1)
Канада
Главные тренеры
Ник Зупанчич Джон Купер
Вратари
Гашпер Крошель Чед Джонсон
1-й период
01:24 Ян Муршак
Тайсон Бэрри (У. Симмондс, Т. Конекны) 04:30
Майкл Матесон 04:59
Натан Маккиннон (Дж. Скиннер, Т. Бэрри) 14:36
Брэйден Пойнт (Т. Конекны) 16:14
2-й период
Натан Маккиннон (К. Жиру, К. Де Хаан) 24:44
25:14 Ян Муршак
Натан Маккиннон (М. Марнер, Т. Бэрри) 25:43
Натан Маккиннон 28:25
Джейсон Димерс 29:23
35:44 Ян Муршак (К. Претнар, Р. Саболич)
Митчелл Марнер (Т. Конекны) 37:11
37:48 Боштьян Голичич
Кэлвин Де Хаан 37:48
3-й период
Джефф Скиннер (Н. Маккиннон, Т. Бэрри) 47:07
54:42 Давид Родман
57:55 Ян Урбас (А. Краньич, К. Претнар)
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
7 мая

Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами

"Томь" вылетела из Российской футбольной премьер-лиги

КДК РФС может рассмотреть неявку Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию 11 мая
Викторина
1. В Кубок чемпионата мира по хоккею помещается 7 бутылок шампанского.