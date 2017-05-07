Сборная Канады разгромила команду Словении на чемпионате мира
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады одержали победу со счетом 7:2 над командой Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
В составе сборной Канады шайбы забросили Тайсон Бэрри (5-я минута), Натан Маккиннон (15, 25, 26), Брэйден Пойнт (17), Митчелл Марнер (38) и Джефф Скиннер (48). У словенцев отличились Ян Муршак (36) и Ян Урбас (58).
В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Финляндии, Швейцарии, Франции, Норвегии, Чехии и Белоруссии. Канадцы набрали шесть очков в двух играх и вышли на первое место в группе. В воскресенье пройдут еще два матча этой группы: Финляндия — Франция, Норвегия — Швейцария.
Следующий матч сборная Канады проведет 8 мая против команды Белоруссии, словенцы на следующий день сыграют с норвежцами.
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Главные тренеры
|Ник Зупанчич
|Джон Купер
Вратари
|Гашпер Крошель
|Чед Джонсон
|1-й период
|01:24
|Ян Муршак
|Тайсон Бэрри (У. Симмондс, Т. Конекны)
|04:30
|Майкл Матесон
|04:59
|Натан Маккиннон (Дж. Скиннер, Т. Бэрри)
|14:36
|Брэйден Пойнт (Т. Конекны)
|16:14
|2-й период
|Натан Маккиннон (К. Жиру, К. Де Хаан)
|24:44
|25:14
|Ян Муршак
|Натан Маккиннон (М. Марнер, Т. Бэрри)
|25:43
|Натан Маккиннон
|28:25
|Джейсон Димерс
|29:23
|35:44
|Ян Муршак (К. Претнар, Р. Саболич)
|Митчелл Марнер (Т. Конекны)
|37:11
|37:48
|Боштьян Голичич
|Кэлвин Де Хаан
|37:48
|3-й период
|Джефф Скиннер (Н. Маккиннон, Т. Бэрри)
|47:07
|54:42
|Давид Родман
|57:55
|Ян Урбас (А. Краньич, К. Претнар)
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол