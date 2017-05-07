Сборная Канады разгромила команду Словении на чемпионате мира

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В составе сборной Канады шайбы забросили Тайсон Бэрри (5-я минута), Натан Маккиннон (15, 25, 26), Брэйден Пойнт (17), Митчелл Марнер (38) и Джефф Скиннер (48). У словенцев отличились Ян Муршак (36) и Ян Урбас (58).

В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Финляндии, Швейцарии, Франции, Норвегии, Чехии и Белоруссии. Канадцы набрали шесть очков в двух играх и вышли на первое место в группе. В воскресенье пройдут еще два матча этой группы: Финляндия — Франция, Норвегия — Швейцария.

Следующий матч сборная Канады проведет 8 мая против команды Белоруссии, словенцы на следующий день сыграют с норвежцами.