Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Франция
тв
Группа A
17:15 не начался США
Дания
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29671454/
7 мая 2017, 15:41 | ТАСС

Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами

КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 10:1 разгромила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

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В составе сборной России шайбы забросили Сергей Андронов (10, 59-я минута), Евгений Дадонов (19), Никита Кучеров (25), Владислав Наместников (36, 46), Артемий Панарин (37, 51), Сергей Плотников (44), Сергей Мозякин (46). У итальянцев отличился Томмасо Траверса (24).

В двух первых периодах ворота сборной России защищал Андрей Василевский, на третий период вышел Илья Сорокин.

Андронов стал первым с 2001 года дебютантом чемпионатов мира в составе сборной России, отличившимся в двух стартовых матчах мирового первенства. 16 лет назад это удалось Антону Буту.

Сборные России и Италии в девятый раз в истории встречались между собой на чемпионатах мира. Россияне одержали восемь побед (четыре из них разгромные), одна встреча завершилась вничью.

Сборная России вышла на первое место в группе

В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают команды США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Швеции. Сборная России набрала 5 очков и вышла на первое место в группе, обойдя шведов (4). В воскресенье пройдут еще два матча этой группы: США — Дания и Латвия — Словакия.

Следующий матч сборная России проведет 8 мая против команды Германии, начало в 17:15 мск. Итальянцы на следующий день сыграют со сборной Латвии.
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7 Мая, 13:15 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Италия 1:10
(0:2, 1:3, 0:5)
Россия
Главные тренеры
Стефан Майр Олег Знарок
Вратари
Фредерик Клотье Андрей Василевский 40:00 (И.И. Сорокин 40:00)
1-й период
Сергей Андронов (А. Барабанов, В. Гавриков) 09:35
Владислав Наместников 14:46
18:46 Томмазо Траверса
Евгений Дадонов (А. Панарин, В. Шипачев) 18:59
2-й период
Владислав Наместников 22:19
22:52 Джованни Морини
23:40 Томмазо Траверса (Ант. Бернард, А. Хельфер)
Никита Кучеров (Н. Гусев, В. Наместников) 24:51
Владислав Наместников (Н. Кучеров) 35:04
35:21 Диего Костнер
Артемий Панарин (С. Мозякин, В. Шипачев) 36:21
Артемий Панарин 39:48
3-й период
43:08 Джулио Сканделла
Сергей Плотников (В. Наместников, Н. Кучеров) 43:39
45:09 Джулио Сканделла
Сергей Мозякин (В. Шипачев, А. Панарин) 45:29
Владислав Наместников (Н. Кучеров, Н. Гусев) 45:48
49:07 Маркус Гандер
Артемий Панарин (В. Шипачев, С. Мозякин) 50:21
Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов) 58:54
Статистика
12 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 6
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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