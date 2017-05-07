Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 10:1 разгромила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
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В составе сборной России шайбы забросили Сергей Андронов (10, 59-я минута), Евгений Дадонов (19), Никита Кучеров (25), Владислав Наместников (36, 46), Артемий Панарин (37, 51), Сергей Плотников (44), Сергей Мозякин (46). У итальянцев отличился Томмасо Траверса (24).
В двух первых периодах ворота сборной России защищал Андрей Василевский, на третий период вышел Илья Сорокин.
Андронов стал первым с 2001 года дебютантом чемпионатов мира в составе сборной России, отличившимся в двух стартовых матчах мирового первенства. 16 лет назад это удалось Антону Буту.
Сборные России и Италии в девятый раз в истории встречались между собой на чемпионатах мира. Россияне одержали восемь побед (четыре из них разгромные), одна встреча завершилась вничью.
Сборная России вышла на первое место в группе
В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают команды США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Швеции. Сборная России набрала 5 очков и вышла на первое место в группе, обойдя шведов (4). В воскресенье пройдут еще два матча этой группы: США — Дания и Латвия — Словакия.
Следующий матч сборная России проведет 8 мая против команды Германии, начало в 17:15 мск. Итальянцы на следующий день сыграют со сборной Латвии.
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|Стефан Майр
|Олег Знарок
|Фредерик Клотье
|Андрей Василевский 40:00 (И.И. Сорокин 40:00)
|1-й период
|Сергей Андронов (А. Барабанов, В. Гавриков)
|09:35
|Владислав Наместников
|14:46
|18:46
|Томмазо Траверса
|Евгений Дадонов (А. Панарин, В. Шипачев)
|18:59
|2-й период
|Владислав Наместников
|22:19
|22:52
|Джованни Морини
|23:40
|Томмазо Траверса (Ант. Бернард, А. Хельфер)
|Никита Кучеров (Н. Гусев, В. Наместников)
|24:51
|Владислав Наместников (Н. Кучеров)
|35:04
|35:21
|Диего Костнер
|Артемий Панарин (С. Мозякин, В. Шипачев)
|36:21
|Артемий Панарин
|39:48
|3-й период
|43:08
|Джулио Сканделла
|Сергей Плотников (В. Наместников, Н. Кучеров)
|43:39
|45:09
|Джулио Сканделла
|Сергей Мозякин (В. Шипачев, А. Панарин)
|45:29
|Владислав Наместников (Н. Кучеров, Н. Гусев)
|45:48
|49:07
|Маркус Гандер
|Артемий Панарин (В. Шипачев, С. Мозякин)
|50:21
|Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов)
|58:54
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|6
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол