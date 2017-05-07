Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами

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В составе сборной России шайбы забросили Сергей Андронов (10, 59-я минута), Евгений Дадонов (19), Никита Кучеров (25), Владислав Наместников (36, 46), Артемий Панарин (37, 51), Сергей Плотников (44), Сергей Мозякин (46). У итальянцев отличился Томмасо Траверса (24).

В двух первых периодах ворота сборной России защищал Андрей Василевский, на третий период вышел Илья Сорокин.

Андронов стал первым с 2001 года дебютантом чемпионатов мира в составе сборной России, отличившимся в двух стартовых матчах мирового первенства. 16 лет назад это удалось Антону Буту.

Сборные России и Италии в девятый раз в истории встречались между собой на чемпионатах мира. Россияне одержали восемь побед (четыре из них разгромные), одна встреча завершилась вничью.

Сборная России вышла на первое место в группе

В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают команды США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Швеции. Сборная России набрала 5 очков и вышла на первое место в группе, обойдя шведов (4). В воскресенье пройдут еще два матча этой группы: США — Дания и Латвия — Словакия.

Следующий матч сборная России проведет 8 мая против команды Германии, начало в 17:15 мск. Итальянцы на следующий день сыграют со сборной Латвии.