Сборная России разгромила Италию в матче чемпионата мира

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Счет в матче был открыт лишь к середине первого периода, автором шайбы стал Сергей Андронов, забивший свой второй гол на турнире. Результативными передачами отметились Александр Барабанов и Владислав Гавриков. За минуту до конца периода российские хоккеисты сумели увеличить преимущество в счете, реализовав большинство. Шайбу с передач Артемия Панарина и Вадима Шипачева забросил Евгений Дадонов.

На пятой минуте второго периода сборная Италии сумела сократить отставание, отличился нападающий Томмазо Траверса. Через минуту российские хоккеисты вновь увеличили отрыв в счете до двух голов, воспользовавшись удалением в составе соперника. Свою первую шайбу на турнире забросил Никита Кучеров. Авторами голевых передач стали Владислав Наместников и Никита Гусев. За пять минут до конца периода сборная России отправила четвертую шайбу в ворота Италии, точным броском после передачи Кучерова отметился Наместников.

Под занавес периода российские хоккеисты довели счет до крупного, забив очередной гол в большинстве в ворота итальянцев. Автором шайбы стал Артемий Панарин. По очку в за голевые передачи в личную статистику записали Сергей Мозякин и Вадим Шипачев.

На четвертой минуте третьего периода счет стал 6:1 в пользу сборной России, шайбу в большинстве с передач Кучерова и Наместникова забросил Сергей Плотников. Через две минуты Сергей Мозякин реализовал еще одно большинство, ассистировали капитану сборной России Шипачев и Панарин. А через 19 секунд Владислав Наместников оформил дубль в этом матче, сделав счет в этой встрече 8:1 в пользу российской команды.

За десять минут до конца встречи Артемий Панарин после передач Мозякина и Шипачева забросил девятую шайбу в ворота сборной Италии. Под занавес встречи сборная России установила окончательный счет в матче: Александр Барабанов стал автором десятого и последнего гола в ворота итальянской комнады.

Следующим соперником сборной России на чемпионате мира будет команда Германии. Матч пройдет 8 мая и начнется в 17:15 мск.