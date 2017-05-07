Сборная России разгромила Италию в матче чемпионата мира

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Франция
тв
Группа A
17:15 не начался США
Дания
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29671387/
7 мая 2017, 15:29

Сборная России разгромила Италию в матче чемпионата мира

Во втором матче на чемпионате мира по хоккею сборная России разгромила команду Италии со счетом 10:1.

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Счет в матче был открыт лишь к середине первого периода, автором шайбы стал Сергей Андронов, забивший свой второй гол на турнире. Результативными передачами отметились Александр Барабанов и Владислав Гавриков. За минуту до конца периода российские хоккеисты сумели увеличить преимущество в счете, реализовав большинство. Шайбу с передач Артемия Панарина и Вадима Шипачева забросил Евгений Дадонов.

На пятой минуте второго периода сборная Италии сумела сократить отставание, отличился нападающий Томмазо Траверса. Через минуту российские хоккеисты вновь увеличили отрыв в счете до двух голов, воспользовавшись удалением в составе соперника. Свою первую шайбу на турнире забросил Никита Кучеров. Авторами голевых передач стали Владислав Наместников и Никита Гусев. За пять минут до конца периода сборная России отправила четвертую шайбу в ворота Италии, точным броском после передачи Кучерова отметился Наместников.

Под занавес периода российские хоккеисты довели счет до крупного, забив очередной гол в большинстве в ворота итальянцев. Автором шайбы стал Артемий Панарин. По очку в за голевые передачи в личную статистику записали Сергей Мозякин и Вадим Шипачев.

На четвертой минуте третьего периода счет стал 6:1 в пользу сборной России, шайбу в большинстве с передач Кучерова и Наместникова забросил Сергей Плотников. Через две минуты Сергей Мозякин реализовал еще одно большинство, ассистировали капитану сборной России Шипачев и Панарин. А через 19 секунд Владислав Наместников оформил дубль в этом матче, сделав счет в этой встрече 8:1 в пользу российской команды.

За десять минут до конца встречи Артемий Панарин после передач Мозякина и Шипачева забросил девятую шайбу в ворота сборной Италии. Под занавес встречи сборная России установила окончательный счет в матче: Александр Барабанов стал автором десятого и последнего гола в ворота итальянской комнады.

Следующим соперником сборной России на чемпионате мира будет команда Германии. Матч пройдет 8 мая и начнется в 17:15 мск.
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