Словения — Канада: Натан Маккиннон оформил первый хет-трик ЧМ-2017
В матче Словении и Канады на чемпионате мира по хоккею-2017 был оформлен первый
хет-трик.
Нападающий канадской национальной команды Натан Маккиннон забросил шайбы на 15, 25 и 26 минутах встречи. На данный момент в матче продолжается второй период, Канады выигрывает со счётом 5:0.
В параллельном матче играют сборные России и Италии, команда Олега Знарка выигрывает со счётом 3:1.
Также в сегодняшний игровой день будут сыграны матчи:
— США — Дания;
— Финляндия — Франция;
— Латвия — Словакия;
— Норвегия — Швейцария.
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