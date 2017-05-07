Сборная России обыгрывает Италию после первого периода

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Счет в матче был открыт лишь к середине первого периода, автором шайбы стал Сергей Андронов, забивший свой второй гол на турнире. Результативными передачами отметились Александр Барабанов и Владислав Гавриков. За минуту до конца встречи российские хоккеисты сумели увеличить преимущество в счете, реализовав большинство. Шайбу с передач Артемия Панарина и Вадима Шипачева забросил Евгений Дадонов.

Напомним, что в своем первом матче на мировом первенстве сборная России обыграла команду Швеции, 2:1 Б. Италия стартовала на чемпионате мира с поражения от Словакии, 2:3 ОТ.