Мозякин проводит свой 50-й матч на чемпионатах мира

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Российская национальная команда проводит свой второй матч группового этапа чемпионата мира — соперник команда Италии. Россияне ведут со счётом 1:0. 5 мая действующие бронзовые призёры взяли старт на мировом первенстве, по буллитам обыграв одного из фаворитов — национальную сборную Швеции.

В 49 матчах на чемпионатах мира на счету Мозякина 35 (18+17) очков при показателе полезности «+19».