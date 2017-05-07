Мозякин проводит свой 50-й матч на чемпионатах мира
Нападающий сборной России Сергей Мозякин в настоящее время проводит свой 50-й матч за сборную России на чемпионатах мира.
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Российская национальная команда проводит свой второй матч группового этапа чемпионата мира — соперник команда Италии. Россияне ведут со счётом 1:0. 5 мая действующие бронзовые призёры взяли старт на мировом первенстве, по буллитам обыграв одного из фаворитов — национальную сборную Швеции.
В 49 матчах на чемпионатах мира на счету Мозякина 35 (18+17) очков при показателе полезности «+19».
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