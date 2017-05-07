Сборная Беларуси. В поиске «позитивных моментов»

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
13:15 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Франция
тв
Группа A
17:15 не начался США
Дания
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29670337/
7 мая 2017, 12:37 | «Прессбол»

Сборная Беларуси. В поиске «позитивных моментов»

Корреспондент pressball.by делится рядом мыслей по текущему моменту сборной Беларуси на чемпионате мира.

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© Reuters

После матча с финнами возникло ощущение, не покинувшее и назавтра — даже в свете абсолютно безнадежного поражения от команды Чехии. Ну, разве только слегка заставило засомневаться в том, а не была ли первая игра на турнире как раз очным спором за плей-офф. Ведь совсем не исключено, что с теперешней Суоми совладают швейцарцы, а белорусы обставят тех, кто в рейтинге ИИХФ находится ниже. Банально, но пока мы на самом деле просто разминулись с очками, которые нам не «принадлежали» априори. Да и когда, в конце концов, мы цепляли чехов? То-то.

Другое дело, как не цепляли. Это действительно бывало по-разному. Хотя статистически трудно упомнить, когда с такой статистикой активности — 7:45 по выстрелам в створ. Единственную шайбу Александр Павлович, конечно, забросил в равных составах — правда, лишь через две секунды, как появился на площадке удаленный соперник. Итого — при равных пятерках на льду в считанных случаях наши хоккеисты закреплялись в чужой зоне.

© «Прессбол»



Со входом — что с шайбой, что через ее вброс — туда были колоссальные проблемы. Нет никакого желания оправдывать (да и какие уж тут оправдания, если в створ столько выстрелов?!), однако на своей синей линии победители действовали просто образцово, каждый раз чуть ли не втроем встречая любого противника. К слову, одним из немногих, кто пробовал уповать на индивидуальное мастерство, являлся Андрей Костицын. Пусть и хватает к нему иных претензий, включая отрицательный показатель полезности — «-2», прямо сейчас Костицын-старший — лучший исполнитель передней линии. Скромная передача по системе «гол+пас» за два дня говорит об обратном? Идет. Во всяком случае, новополочанин — наиболее созидательный из актуального ростера.

Нет, мы здесь не возвращаемся к теме Андрея Степанова. То есть, она — совершенно не табу, но считать, будто в каком-то из первых поединков определяющим стало отсутствие нападающего минского «Динамо», весьма наивно. Когда придет черед встретиться, скажем, со сборными Швейцарии и Норвегии к этому вопросу вернуться, возможно, стоит. Пока уровень оппонентов все же чересчур разнится.

Да и прочих узких мест хватает. Коллега Артур Жоль одним из обнадеживающих обстоятельств накануне старта чемпионата в проекте «Versus» упоминал оборону, возмужавшую по сравнению с Санкт-Петербургом-2016. Впрочем, примем за истину, что в защите обязан отрабатывать каждый находящийся на льду.

© «Прессбол»



Удручила сама тенденция: едва соперник выходил на одну-две надежные передачи в нашей зоне, белорусы отлипали от бортов и визави и большим числом жались к собственным воротам, чем, кстати, подкладывали свинью Лаланду. Ладно бы жались — верный признак заведомого проигрыша в классе, — однако и ведь не выталкивали агрессивно с пятачка чешских форвардов. То, чем как будто бы должен озадачиваться, например, Евенко — исходя из габаритов и известных бойцовских склонностей. Свое удаление на излете третьего периода Олег заработал. Правда, и те две минуты, и, в частности, два малых штрафа Лисовца — следствие нарушений крайне необязательных.

Ну да ладно. Есть и другая сторона медали. Своего рода причина, чтобы биться, да только не кость в кость. По словам главного тренера, в раздевалке полным-полно сидящих с компрессами. А значит, незачем ему затруднять кадровый выбор на старте чемпионата, когда самые важные поединки впереди. И нарываться на дисквалификации тоже незачем.

Можно в данной связи кое-что предъявить и арбитрам, хотя в меньшинстве, как ни крути, на турнире белорусы еще играть будут. Тут пример чехов снова идеален. Вспомните, как при счете 1:2 в меньшинстве убежал один в ноль Бирнер, а главное — результатом чего стал тот сэйв Кевина? Да, в какой-то степени — ошибки Евгения Лисовца, а главное — практики, где один из бригады «пенальти-киллинга» выдвигается далеко от рамки — вплоть до синей линии.



Хорошо, в меньшинстве соотечественники пропустили лишь однажды, но такие детали присущи игровым умонастроениям, которые Льюис вроде бы пытается выжигать каленым железом. Имея, естественно, ввиду, что сражаться можно с любой командой, а конечная же, мол, цель — борьба за награды.

Все тот же эпизод показателен и в плане розыгрыша лишнего. Лисовец промедлил с броском — и получите. Насколько верно поступил, промедлив, — вопрос второй значимости. Важно, почему в подобной ситуации очутился именно Евгений. При всем уважении к «зубру» и его бесспорном прогрессе обнажена старая проблема. О ней шла речь и накануне отлета в Париж — дефицит блюлайнеров. Из семи белорусских бросков один нанес защитник — Илья Шинкевич. Притом его чешские коллеги по амплуа отличились трижды (!) — Гудас, Кемпны и Шимек.

© «Прессбол»



Что дальше? Обнадеживает комментарий Владимира Денисова. Настраиваться на победу над канадцами — отличный план, без малейшей доли иронии. А вот проанонсированное в этой связи определение в ворота Карнаухова на понедельник хочется назвать спорным. Во-первых, день отдыха есть и перед третьим матчем в группе, и затем — в канун свидания со швейцарцами. Во-вторых, не в том же заключался план, чтобы Лаланд пропустил пятую шайбу, после чего его сменил молодой белорус, дабы почувствовать атмосферу турнира? В-третьих, не так уж плох Кевин, а четыре игры за шесть дней — вполне рабочий график.

Впрочем, все изложенное — частности, ведь спор за плей-офф, о котором мечтать не вредно и пока вполне реально, нам еще предстоит. Если, разумеется, не окажется, что четвертыми в последний вагон запрыгнут как раз финны….
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