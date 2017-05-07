Сборная Беларуси. В поиске «позитивных моментов»
Корреспондент pressball.by делится рядом мыслей по текущему моменту сборной Беларуси на чемпионате мира.
После матча с финнами возникло ощущение, не покинувшее и назавтра — даже в свете абсолютно безнадежного поражения от команды Чехии. Ну, разве только слегка заставило засомневаться в том, а не была ли первая игра на турнире как раз очным спором за
Другое дело, как не цепляли. Это действительно бывало
Со входом — что с шайбой, что через ее вброс — туда были колоссальные проблемы. Нет никакого желания оправдывать (да и какие уж тут оправдания, если в створ столько выстрелов?!), однако на своей синей линии победители действовали просто образцово, каждый раз чуть ли не втроем встречая любого противника. К слову, одним из немногих, кто пробовал уповать на индивидуальное мастерство, являлся Андрей Костицын. Пусть и хватает к нему иных претензий, включая отрицательный показатель полезности — «-2», прямо сейчас
Нет, мы здесь не возвращаемся к теме Андрея Степанова. То есть, она — совершенно не табу, но считать, будто в
Да и прочих узких мест хватает. Коллега Артур Жоль одним из обнадеживающих обстоятельств накануне старта чемпионата в проекте «Versus» упоминал оборону, возмужавшую по сравнению с Санкт-Петербургом-2016. Впрочем, примем за истину, что в защите обязан отрабатывать каждый находящийся на льду.
Удручила сама тенденция: едва соперник выходил на
Ну да ладно. Есть и другая сторона медали. Своего рода причина, чтобы биться, да только не кость в кость. По словам главного тренера, в раздевалке
Можно в данной связи
Хорошо, в меньшинстве соотечественники пропустили лишь однажды, но такие детали присущи игровым умонастроениям, которые Льюис вроде бы пытается выжигать каленым железом. Имея, естественно, ввиду, что сражаться можно с любой командой, а конечная же, мол, цель — борьба за награды.
Все тот же эпизод показателен и в плане розыгрыша лишнего. Лисовец промедлил с броском — и получите. Насколько верно поступил, промедлив, — вопрос второй значимости. Важно, почему в подобной ситуации очутился именно Евгений. При всем уважении к «зубру» и его бесспорном прогрессе обнажена старая проблема. О ней шла речь и накануне отлета в Париж — дефицит блюлайнеров. Из семи белорусских бросков один нанес защитник — Илья Шинкевич. Притом его чешские коллеги по амплуа отличились трижды (!) — Гудас, Кемпны и Шимек.
Что дальше? Обнадеживает комментарий Владимира Денисова. Настраиваться на победу над канадцами — отличный план, без малейшей доли иронии. А вот проанонсированное в этой связи определение в ворота Карнаухова на понедельник хочется назвать спорным.
Впрочем, все изложенное — частности, ведь спор за
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