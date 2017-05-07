Хоккеист сборной Словении Еглич дисквалифицирован на два матча
МОСКВА, 7 мая —
Р-Спорт. Форвард сборной Словении по хоккею Жига Еглич дисквалифицирован на два матча чемпионата мира-2017 за удар соперника ногой в матче с командой Швейцарии, сообщается на официальном сайте турнира.
Словенцы в субботу в серии буллитов проиграли команде Швейцарии со счетом 4:5. Во втором периоде Еглич при смене, сидя на бортике, ударил ногой в область плеча и шеи форварда швейцарцев Томас Руфенахта.
Еглич в начале мая пополнил состав нижегородского «Торпедо».
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