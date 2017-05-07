Хоккеист сборной Словении Еглич дисквалифицирован на два матча

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Словенцы в субботу в серии буллитов проиграли команде Швейцарии со счетом 4:5. Во втором периоде Еглич при смене, сидя на бортике, ударил ногой в область плеча и шеи форварда швейцарцев Томас Руфенахта.

Из-за дисквалификации Еглич пропустит матчи с командами Канады и Норвегии, которые состоятся 7 и 9 мая соответственно. Хоккеист сможет вернуться на лед 10 мая в игре с финнами.

Еглич в начале мая пополнил состав нижегородского «Торпедо».