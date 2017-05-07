10 хоккеистов, которых не ждали на ЧМ-2017
Присутствие некоторых хоккеистов в составах своих сборных на ЧМ может вызвать удивление или недоумение. Кто попал в их число?
з.
30-летний одноклубник Джо Торнтона и Патрика Марло — самый возрастной хоккеист канадской сборной, а заодно и один из самых титулованных. Власич — олимпийский чемпион Сочи и обладатель золота недавнего Кубка мира, но наград высшей пробы на чемпионатах мира ему завоевать пока не удалось. Нынешняя попытка лишь третья, поскольку «Сан-Хосе» Власича практически никогда не пропускал
в. Кристобаль Юэ (Франция)
Удачная игра этого человека за «Чикаго»
н. Давид Пастрняк (Чехия)
Согласие второго бомбардира «Бостона» приехать в национальную команду после вылета клуба из
в. Кевин Лаланд (Беларусь)
30-летний белорусский канадец
з. Дэнни Декайзер (США)
27-летний уроженец Мичигана вряд ли попадает в общую философию американской сборной, которая предпочитает брать на чемпионаты мира молодёжь, а не возрастных середняков. Декайзер вошёл в число 17 самых «вредных» хоккеистов сезона в НХЛ по показателю полезности (-22) и не был отмечен ни бомбардирскими подвигами (12 очков в 82 матчах), ни надёжностью у своих ворот. А его 5-миллионная зарплата уже давно раздражает болельщиков «Ред Уингз» и является постоянным упрёком в адрес генменеджера клуба Кена Холланда.
н. Диего Костнер (Италия)
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н. Ессе Пульюярви (Финляндия)
18-летний форвард финнов — третий самый молодой игрок турнира, и удивление вызывает скорее не его непосредственное присутствие во взрослой сборной, а то, как его использует наставник команды Лаури Марьямяки. Год назад финский вундеркинд стал обладателем золота юниорского и молодёжного чемпионатов мира, завоевал титул самого ценного игрока МЧМ-2016, а в этом году хорошо смотрелся в АХЛ и даже дебютировал за «Эдмонтон». Во время контрольных матчей на Евротуре Пульюярви выходил в тройке ветерана Фильппулы, но затем неожиданно оказался в запасе, и в стартовой игре с Беларусью на льду не появлялся.
в. Ян Лацо (Словакия)
Бывший страж ворот «Барыса» провёл очень неудачный сезон. Выступая за чешский «Хомутов» он не попал в число 20 лучших голкиперов лиги по проценту отражённых бросков, но это не смутило главного тренера национальной команды Здено Цигера. Сидеть в запасе в 35 лет — занятие не самое перспективное, но Лацо, очевидно, это не смущает.
н. Джоэль Эрикссон Эк (Швеция)
Талантливый молодой форвард стал одним из героев молодёжного чемпионата мира, набрав на том турнире 9 (6+3) очков в 7 матчах. Однако 20-летний Эк пока не вписывается в игровую систему Рикарда Грёнборга, где ставка сделана на опыт и габариты. Сыграться с энхаэловцами Эку оказалось непросто, и в стартовом матче чемпионата со сборной России он остался в запасе.
в. Коннор Хеллебайк (США)
23-летний Хеллебайк согласился «сидеть» в сборной за спиной опытного Джимми Ховарда, хотя не имеет действующего контракта на следующий год. Примерно та же роль была у голкипера на Кубке мира, где он стал единственным из трёх вратарей сборной Северной Америки, кто ни разу не вышел на лёд. Нынче Хеллебайку сыграть наверняка дадут, но вряд ли это будет частым явлением. Учитывая турнирные перспективы сборной США, его командировка на чемпионат мира не выглядит безупречной с точки зрения дальнейшего трудоустройства в НХЛ.
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