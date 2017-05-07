К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Организовать чемпионат мира в этих двух странах было хорошей идеей. Это что-то особенное, если посмотреть на историю этих стран. Они разные, но спорт объединяет людей. Как и музыка, например. Можно сыграть Моцарта в Японии, и все всё поймут. Также и в хоккее, он универсален.

Что касается Германии, то вообще там есть только футбол. Даже так — это футбол, футбол, футбол и снова футбол. После футбола опять футбол, а потом только другие виды спорта. И я восхищаюсь тем, что в Германии всё равно есть люди с хоккейным сердцем. Я должен сделать большой комплимент организаторам чемпионата мира.

Немецкая команда смотрится неплохо, надеюсь, у них всё получится. Всегда здорово, когда домашняя команда сильно выступает. Если сборная Германии пройдёт далеко, в Кёльне будет фантастическая атмосфера. Это прекрасный город для хоккея, — цитирует функционера Kölner Stadt Anzeiger.