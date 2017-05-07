Фазель: Организовать ЧМ в Германии и Франции — хорошая идея
Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о старте ЧМ-2017 в двух городах: Кёльне и Париже.
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«Организовать чемпионат мира в этих двух странах было хорошей идеей. Это
Что касается Германии, то вообще там есть только футбол. Даже так — это футбол, футбол, футбол и снова футбол. После футбола опять футбол, а потом только другие виды спорта. И я восхищаюсь тем, что в Германии всё равно есть люди с хоккейным сердцем. Я должен сделать большой комплимент организаторам чемпионата мира.
Немецкая команда смотрится неплохо, надеюсь, у них всё получится. Всегда здорово, когда домашняя команда сильно выступает. Если сборная Германии пройдёт далеко, в Кёльне будет фантастическая атмосфера. Это прекрасный город для хоккея, — цитирует функционера Kölner Stadt Anzeiger.
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