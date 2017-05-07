Барабанов в матче с Италией сыграет в звене с Андроновым и Телегиным
Стал известен состав национальной сборной России на второй матч группового этапа чемпионата мира со сборной Италии.
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5 мая россияне обыграли шведов в серии буллитов.
Александр Барабанов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Италией в тройке с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным. Вместе с Сергеем Мозякиным и Владимиром Ткачёвым выйдет Сергей Плотников, сообщает корреспондент Дмитрий Ерыкалов.
Андрей Василевский (Илья Сорокин).
Богдан Киселевич — Владислав Гавриков, Иван Телегин — Сергей Андронов — Александр Барабанов;.
Виктор Антипин — Антон Белов (А), Артемий Панарин — Вадим Шипачев (А) — Евгений Дадонов;.
Иван Проворов — Андрей Миронов, Никита Гусев — Владислав Наместников — Никита Кучеров;.
Артём Зуб, Сергей Мозякин (К) — Владимир Ткачев — Сергей Плотников.
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