Барабанов в матче с Италией сыграет в звене с Андроновым и Телегиным

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5 мая россияне обыграли шведов в серии буллитов.

Александр Барабанов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Италией в тройке с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным. Вместе с Сергеем Мозякиным и Владимиром Ткачёвым выйдет Сергей Плотников, сообщает корреспондент Дмитрий Ерыкалов.

Андрей Василевский (Илья Сорокин).

Богдан Киселевич — Владислав Гавриков, Иван Телегин — Сергей Андронов — Александр Барабанов;.

Виктор Антипин — Антон Белов (А), Артемий Панарин — Вадим Шипачев (А) — Евгений Дадонов;.

Иван Проворов — Андрей Миронов, Никита Гусев — Владислав Наместников — Никита Кучеров;.

Артём Зуб, Сергей Мозякин (К) — Владимир Ткачев — Сергей Плотников.