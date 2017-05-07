Ворота сборной России в матче с итальянцами будет защищать Василевский
КЕЛЬН, 7 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Андрей Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею во втором матче на чемпионате мира 2017 года, сообщил «Р-Спорт» тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. В воскресенье россияне сыграют против команды Италии.
В пятницу сборная России со счетом 2:1 по буллитам победила шведов в первом матче на турнире, ворота россиян защищал Василевский.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter