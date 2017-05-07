Ворота сборной России в матче с итальянцами будет защищать Василевский

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Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. В воскресенье россияне сыграют против команды Италии.

В пятницу сборная России со счетом 2:1 по буллитам победила шведов в первом матче на турнире, ворота россиян защищал Василевский.