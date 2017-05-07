Сборная России прибыла на матч ЧМ-2017 с Италией
Сборная России прибыла на матч группового этапа с командой Италии на ЧМ-2017, сообщает из Кёльна корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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Действующие бронзовые призёры чемпионата мира взяли старт на турнире 5 мая. Команда Олега Знарка сумела взять верх над национально командой Швеции в серии буллитов (2:1). Российской сборной предстоит спаренная часть ЧМ-2017. 8 мая россияне сыграют с хозяевами турнира немцами.
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