Бернард: Никто от сборной Италии не ждет победы, это единственное преимущество
КЕЛЬН, 7 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Никто не ждет от сборной Италии победы над командой России на чемпионате мира по хоккею, и это может стать преимуществом, заявил агентству «Р-Спорт» капитан итальянцев Антон Бернард.
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Сборная Италии в субботу со счетом 2:3 в овертайме уступила на чемпионате мира команде Словакии. Итальянцы в воскресенье сыграют против сборной России.
«Нам будет противостоять один из претендентов на золотые медали. Сборная России лучше нас физически, в мастерстве, в силе. Это будет большой вызов для нас. Надо постараться лишить сборную России пространства в собственной зоне, и тогда у нас будет шанс пропустить не так много голов. Проблема в том, что опасности можно ожидать не от
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