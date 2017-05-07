Бернард: Никто от сборной Италии не ждет победы, это единственное преимущество

Сборная Италии в субботу со счетом 2:3 в овертайме уступила на чемпионате мира команде Словакии. Итальянцы в воскресенье сыграют против сборной России.

«Нам будет противостоять один из претендентов на золотые медали. Сборная России лучше нас физически, в мастерстве, в силе. Это будет большой вызов для нас. Надо постараться лишить сборную России пространства в собственной зоне, и тогда у нас будет шанс пропустить не так много голов. Проблема в том, что опасности можно ожидать не от кого-то конкретно, а от любого игрока. Я видел игру россиян с командой Швеции, у них очень серьезный состав, сплошные суперзвезды. У нас есть одно преимущество: никто от нас не ждет победы, мы лишены какого-либо давления, и это может сыграть свою роль», — сказал Бернард корреспонденту «Р-Спорт».