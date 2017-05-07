Сборная России сыграет с Италией во втором туре ЧМ-2017

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После невероятно сложного стартового матча на чемпионате мира по хоккею против команды Швеции, принесшего выстраданную победу по буллитам и два очка в копилку, сборная России встречается с главным аутсайдером группы А — Италией.

Сказать, что хоккей в этой стране является второстепенным видом спорта, — не сказать ничего. Здесь даже не существует отдельной федерации хоккея, а всеми зимними дисциплинами заведует Федерация ледовых видов спорта, одновременно развивающая фигуристов, конькобежцев и керлингистов. В XXI веке лучший результат «Скуадры Адзурры» на чемпионатах мира — 12-е место в 2007 году.

В первом матче турнира итальянцы уступили в овертайме сборной Словакии, которая последние три ЧМ не может выйти из группы и в составе которой нет ни одного игрока из Национальной хоккейной лиги, а большинство хоккеистов представляют чешскую Экстралигу.

Впрочем, сами уроженцы Апеннинского полуострова, в последнее время отказавшиеся от своей излюбленной практики натурализации канадских игроков, тоже не могут похвастать звездным составом: костяк команды играет в Австрийской и Альпийской лигах и лишь небольшая часть — в Швейцарии и Германии.

Выделяется в команде 27-летний вратарь Андреас Бернард из финского «Эссета», который совершил в матче со словаками 29 сейвов, позволив своей сборной завоевать одно очко.

Российская сборная пересекалась со своим нынешним соперником девять раз, из них восемь — в рамках чемпионатов мира и один раз — на турнире «Известий». Любопытно, что самая первая встреча команд также произошла на ЧМ в Германии и завершилась боевой ничьей (2:2). Во всех остальных матчах «Красная машина» праздновала успех с суммарным счетом 47:8. В последний раз россияне играли с итальянцами на ЧМ-2012 и уверенно победили (4:0).

По завершении последней тренировки сборной в преддверии матча один из тренеров сборной России Харийс Витолиньш отметил, что россиянам придется вскрывать насыщенную оборону соперника, но исход матча полностью зависит от собственной игры наших хоккеистов.

«В матче против Италии все решит настрой нашей команды, — цитирует специалиста «Советский спорт». — Считаю, все будет зависеть только от нас. Вчера мы просмотрели матч между США и Германией и было видно, что американцы сильнее, но они допустили столько неточных бросков и лишнего движения, что в конце концов и вовсе проиграли. Всему причиной то, что Германия сыграла в защите очень качественно.

Уверен, что итальянцы тоже будут с нами играть от обороны. Будут давать возить шайбу по углам. Нам в этом матче важно не отступить от своего стиля — бросать чаще, добивать шайбу, заслонять вратаря.

Также Витолиньш ответил на вопрос по поводу изменений в звеньях, принесших немалую пользу по ходу матча со шведами, когда нападающий Александр Барабанов был переведен из четвертого звена в первое и в итоге выступил в роли ассистента для форварда Сергея Андронова, который сравнял счет в третьем периоде встречи. «Вот этого делать точно не будем! Надо шлифовать свою игру. Ребята должны почувствовать уверенность».

Наставник сборной Италии Стефан Майр накануне матча мужественно заявил, что верит в успех своей команды, и призвал их соблюдать дисциплину.

«У нас было непростое начало — проиграли словакам, но я горжусь своей молодой командой. Мы должны двигаться дальше. Сборная России? Мы знаем, как она играет, но я верю в своих ребят. Конечно, мы не так сильны, как россияне, но играем очень дисциплинированно. А завтра нам придется быть сверхдисциплинированными, — констатировал Майр.

Тем временем из-за океана приходят новости, вызывающие противоречивые чувства у большинства болельщиков отечественной дружины: «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, сделав общий счет противостояния 3−2 — все еще в пользу «пингвинов».

Это значит, что приезд «вашингтонского десанта» россиян, на который многие так рассчитывали, и тем более Малкина, который выступает за побеждающую в данный момент команду, пока что откладывается.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 7.05.2017, 13:15 -:- Италия Россия

Впрочем, на стадии группового этапа, где подопечным Олега Знарка, помимо сборной Италии, осталось сыграть с командами США, Словакии, Германии, Латвии и Дании, помощь звездных нхловцев вряд ли будет столь необходима.

Но расслабляться нельзя: во втором туре Швеция уже одержала победу над немцами и выбилась в лидеры группы А с четырьмя очками. Латвия, Словакия и Германия тоже заработали по три зачетных балла и в данный момент находятся выше России в турнирной таблицы.

Победа над итальянцами позволит подопечным Знарка подняться на единоличное первое место в группе и продолжить свое уверенное шествие по чемпионату мира — 2017.