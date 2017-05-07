Андронов: Откровенно расстраивает сборная Беларуси

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«Откровенно расстраивает на старте чемпионата сборная Беларуси. Финны сами виноваты, что устроили себе нервную концовку, а вот чехи никаких вариантов нашим соседям не оставили. Развалился и канадский вратарь Кевин Лаланд, которого пришлось убрать на скамейку. Мне кажется, в некотором смысле бесхребетность белорусской сборной — есть продолжение слабостей минского “Динамо”. Яркая в атаке команда сразу теряла все свои достоинства, как только ее начинали серьезно “прессовать”. Пока сборная выглядит так же», — цитирует журналиста «Советский спорт».