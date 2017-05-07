Неисполнение гимна Словакии связано с ошибкой сотрудника оргкомитета

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Прошедший в субботу матч завершился победой словаков в овертайме со счетом 3:2. По окончании игры организаторы турнира вместо гимна Словакии включили другую композицию, что сопровождалось свистом трибун. В итоге, после рукопожатий команды удалились в подтрибунное помещение. Позже на послематчевой пресс-конференции генеральный секретарь турнира Хеннер Зигфельд принес свои извинения сборной Словакии и ее болельщикам.

«Это большая ошибка одного из сотрудников, которому стыдно за то, что произошло, как и нам всем. Это ошибка и ничего более, поэтому я могу только извиниться за нее, — сказал Райндль. — Что касается проблем по ходу турнира, то всегда есть маленькие вещи, которые случаются по его ходу. Но это нормально для организации такого большого мероприятия, и мы всегда пытаемся их решить, поэтому я считаю, что мы на верном пути».

В первые два дня чемпионата мира были проданы все билеты на матчи турнира Швеция — Россия, Германия — США и Германия — Швеция. Вместимость кельнской «Ланксесс-Арены» составляет 18,5 тысяч человек.

«У нас хороший уик-энд, и хотя в течение недели народу будет меньше, этого достаточно для того, чтобы говорить о хорошей посещаемости до конца турнира. Тем не менее, билеты на матчи еще в продаже. Мы надеемся, что болельщики наслаждаются игрой и атмосферой турнира», — отметил Райндль.

Чемпионат мира, который проходит в Кельне и Париже, завершится 21 мая.