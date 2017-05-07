Неисполнение гимна Словакии связано с ошибкой сотрудника оргкомитета

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
13:15 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Франция
тв
Группа A
17:15 не начался США
Дания
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29669442/
7 мая 2017, 11:49 | ТАСС

Неисполнение гимна Словакии связано с ошибкой сотрудника оргкомитета

КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Неисполнение гимна Словакии после матча чемпионата мира по хоккею между сборными Словакии и Италии произошло из-за ошибки одного из сотрудников оргкомитета турнира. Об этом ТАСС рассказал глава оргкомитета соревнований в Кельне Франц Райндль.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ТАСС

Прошедший в субботу матч завершился победой словаков в овертайме со счетом 3:2. По окончании игры организаторы турнира вместо гимна Словакии включили другую композицию, что сопровождалось свистом трибун. В итоге, после рукопожатий команды удалились в подтрибунное помещение. Позже на послематчевой пресс-конференции генеральный секретарь турнира Хеннер Зигфельд принес свои извинения сборной Словакии и ее болельщикам.

«Это большая ошибка одного из сотрудников, которому стыдно за то, что произошло, как и нам всем. Это ошибка и ничего более, поэтому я могу только извиниться за нее, — сказал Райндль. — Что касается проблем по ходу турнира, то всегда есть маленькие вещи, которые случаются по его ходу. Но это нормально для организации такого большого мероприятия, и мы всегда пытаемся их решить, поэтому я считаю, что мы на верном пути».

В первые два дня чемпионата мира были проданы все билеты на матчи турнира Швеция — Россия, Германия — США и Германия — Швеция. Вместимость кельнской «Ланксесс-Арены» составляет 18,5 тысяч человек.

«У нас хороший уик-энд, и хотя в течение недели народу будет меньше, этого достаточно для того, чтобы говорить о хорошей посещаемости до конца турнира. Тем не менее, билеты на матчи еще в продаже. Мы надеемся, что болельщики наслаждаются игрой и атмосферой турнира», — отметил Райндль.

Чемпионат мира, который проходит в Кельне и Париже, завершится 21 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Ворота сборной России в матче с итальянцами будет защищать Василевский

Ворота сборной России в матче с итальянцами будет защищать Василевский

КЕЛЬН, 7 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Андрей Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею во втором матче на чемпионате мира 2017 года, сообщил «Р-Спорт» тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.
Еще 7 новостей   Все новости
7 мая

КДК РФС может рассмотреть неявку Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию 11 мая

Пятикратный чемпион мира конькобежец Кулижников начал подготовку к олимпийскому сезону

Неисполнение гимна Словакии на ЧМ по хоккею связано с ошибкой сотрудника оргкомитета

Викторина
1. В Кубок чемпионата мира по хоккею помещается 7 бутылок шампанского.