Неисполнение гимна Словакии связано с ошибкой сотрудника оргкомитета
КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Неисполнение гимна Словакии после матча чемпионата мира по хоккею между сборными Словакии и Италии произошло
из-за ошибки одного из сотрудников оргкомитета турнира. Об этом ТАСС рассказал глава оргкомитета соревнований в Кельне Франц Райндль.
Прошедший в субботу матч завершился победой словаков в овертайме со счетом 3:2. По окончании игры организаторы турнира вместо гимна Словакии включили другую композицию, что сопровождалось свистом трибун. В итоге, после рукопожатий команды удалились в подтрибунное помещение. Позже на послематчевой
«Это большая ошибка одного из сотрудников, которому стыдно за то, что произошло, как и нам всем. Это ошибка и ничего более, поэтому я могу только извиниться за нее, — сказал Райндль. — Что касается проблем по ходу турнира, то всегда есть маленькие вещи, которые случаются по его ходу. Но это нормально для организации такого большого мероприятия, и мы всегда пытаемся их решить, поэтому я считаю, что мы на верном пути».
В первые два дня чемпионата мира были проданы все билеты на матчи турнира Швеция — Россия, Германия — США и Германия — Швеция. Вместимость кельнской «Ланксесс-Арены» составляет 18,5 тысяч человек.
«У нас хороший
Чемпионат мира, который проходит в Кельне и Париже, завершится 21 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter