Занатта: Сборная Италии против сокращения элитного дивизиона ЧМ

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Ранее появилась информация о том, что IIHF рассматривает возможность сокращения количества команд в элитном дивизионе чемпионата мира с 16 до 14.

«Я могу понять, чего хотят ведущие сборные, в чем их интерес, но другим командам, назовем их командами-середняками, нужно играть против больших команд, чтобы расти. Конечно, мы бы не хотели сокращения, только такие игры, как субботний матч со словаками, позволят нам расти. Сокращение будет неприятным шагом для многих, если честно, не знаю, как это все может сработать», — сказал Занатта в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».