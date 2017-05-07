Занатта: Сборная Италии против сокращения элитного дивизиона ЧМ
КЕЛЬН, 7 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборная Италии по хоккею выступает против возможного сокращения количества команд в элитном дивизионе чемпионата мира, этот шаг будет неприятен для многих, заявил бывший главный тренер СКА (Санкт-Петербург) и экс-тренер пражского «Льва», менеджер сборной Италии на чемпионате мира 2017 года Айван Занатта.
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Ранее появилась информация о том, что IIHF рассматривает возможность сокращения количества команд в элитном дивизионе чемпионата мира с 16 до 14.
«Я могу понять, чего хотят ведущие сборные, в чем их интерес, но другим командам, назовем их
«Непростая ситуация, IIHF придется серьезно поломать голову и решить, чего они хотят. Если выкидывать
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