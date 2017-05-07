Райндль: Четвертая шайба шведов лишила немецких хоккеистов всех шансов отыграться

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Сборная Германии во втором матче группового этапа чемпионата мира в Кельне уступила шведам со счетом 2:7. Четвертый гол защитник сборной Швеции Йонас Бродин забил за три секунды до окончания второго тайма, сделав счет 4:2 в пользу своей команды.

«Считаю, что четвертый гол шведов перед концовкой второго периода стал своего рода “киллером” для нас. Наша команда очень вымоталась и была вынуждена отыгрываться, — сказал Райндль. — Шведы выглядели лучше, и мы должны это принять».

Следующий матч немцы проведут в понедельник против сборной России.