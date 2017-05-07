Эксперт: Игра со сборной России станет отличной проверкой для немецких хоккеистов

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Хозяева турнира в субботу крупно проиграли шведам со счетом 2:7.

«Для нас матч с Россией будет отличной проверкой. Сборная России классная команда, что было видно по ее игре со шведами», — сказал Крупп.

Немецкая команда в своем первом матче турнира в пятницу обыграла сборную США — 2:1.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 8.05.2017, 17:15 -:- Германия Россия

«Мы неплохо начали турнир, что наша команда показала в том числе и с командой Швеции. У шведов отличная команда, однако немцам удавалось возвращаться в игру, дважды сравнивая счет. Да, шведы реализовали немало своих моментов, но сборная Германии сражалась, пыталась реализовать свои шансы», — отметил Крупп.

Сборные России и Германии сыграют в понедельник, начало матча в 17:15 мск.