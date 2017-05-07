Штурм: Немцам с хоккеистами РФ будет так же трудно, как с американцами и шведами

Сборная Германии в субботу со счетом 2:7 уступила команде Швеции в матче чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. 8 мая немцы сыграют против сборной России.

«Шведы были очевидным образом сильнее, мы просто не смогли два дня подряд отыграть на столь высоком уровне против топовых команд (в пятницу немцы обыграли команду США со счетом 2:1). Нужно отдать должное шведам, у них отличная команда, они победили заслуженно. От следующей игры со сборной России не жду ничего кардинального нового, мы начинаем турнир играми против трех сильнейших команд группы, это будет большой вызов, будет столь же трудно, как с американцами и шведами», — сказал Штурм журналистам.