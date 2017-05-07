Штурм: Немцам с хоккеистами РФ будет так же трудно, как с американцами и шведами

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
13:15 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Франция
тв
Группа A
17:15 не начался США
Дания
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29668299/
7 мая 2017, 1:25 | Р-Спорт

Штурм: Немцам с хоккеистами РФ будет так же трудно, как с американцами и шведами

КЕЛЬН, 7 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборная Германии заслуженно проиграла команде Швеции на чемпионате мира по хоккею, следующий матч против россиян будет не менее трудным, заявил главный тренер немцев Марко Штурм.

Сборная Германии в субботу со счетом 2:7 уступила команде Швеции в матче чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. 8 мая немцы сыграют против сборной России.

«Шведы были очевидным образом сильнее, мы просто не смогли два дня подряд отыграть на столь высоком уровне против топовых команд (в пятницу немцы обыграли команду США со счетом 2:1). Нужно отдать должное шведам, у них отличная команда, они победили заслуженно. От следующей игры со сборной России не жду ничего кардинального нового, мы начинаем турнир играми против трех сильнейших команд группы, это будет большой вызов, будет столь же трудно, как с американцами и шведами», — сказал Штурм журналистам.
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