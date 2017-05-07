Словения сотворила суперкамбэк, Чехия разнесла Белоруссию
«СЭ» рассказывает о втором дне чемпионата мира.
Группа А
Латвия — Дания — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Мейя -1 (Кулда), 23:08 — 1:0. Индрашис — 1 (Спруктс, Рих. Букартс), 41:48 — 2:0. Индрашис — 2 (бол., Роб. Букартс, Балинскис), 52:40 — 3:0. Вратари: Мерзликинс — Дам. Штраф: 6 — 12. Броски: 35 (7+14+14) — 27 (18+6+3). Судьи: Олунд, Штрикер. 6 мая. Кельн. LANXESS arena.
Одним из самых результативных хоккеистов второго дня ЧМ-2017 неожиданно стал засидевшийся в перспективных форвард сборной Латвии Микс Индрашис. Нынешний чемпионат мира для него уже шестой и ни разу рижанин не забрасывал более трех шайб за турнир. В первом матче ЧМ-2017 он вплотную подобрался к своей голевой норме — дважды огорчил вратаря датчан Дама. Правда первый гол в ворота скандинавов в самом начале второго периода забил не Индрашис, а здорово сыгравший на добивании Мейя. Время Микса пришло в третьей двадцатиминутке. Сначала Индрашис удачно «отклеился» от опекунов на пятачке, а потом реализовал большинство «пять на три». Латыши впервые с 2014 года начинают чемпионат мира с победы.
ПРОСТО ПЕСНЯ
Словакия — Италия — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Миклик — 1 (Яношик, Черешняк), 06:58 — 1:0. Морини — 1 (Фриго), 35:06 — 1:1. Фриго — 1 (Сканделла), 42:41 — 1:2. Л. Гудачек — 1 (Миклик, Серсен), 58:56 — 2:2. Черешняк — 1 (Ближняк, Скокан), 62:45 — 3:2. Вратари: Ю. Гудачек (
Если по ходу матча словаков с итальянцами болельщики команды Здено Сигера ругались на слабую игру своих любимцев, то после игры главной мишенью для критики стали организаторы, поставившие вместо гимна Словакии
Несмотря, на то, что Миклик открыл счет в середине первого периода, славяне ухитрились оказаться в положении догоняющих после голов Морини и Фриго. Ради спасения Сигеру пришлось снимать вратаря в концовке. Помогло — вшестером словаки сумели запихать шайбу за спину Бернарду, а потом победили в овертайме. И с изумлением прослушали
ДВА ПЕРИОДА БОРЬБЫ
Германия — Швеция 2:7 (1:1, 1:3, 0:3)
Голы:
Немцы ухитрились почти два периода держать шведов в напряжении. Хагер и Гогулла дважды сравнивали счет, но когда Умарк вывел «Тре Крунур» вперед в третий раз, у хозяев кельнской арены
Группа B
УТИНОЙ ТРОПОЙ
Швейцария — Словения — 5:4 Б (4:0, 0:1, 0:3, 0:0, 1:0)
Голы: Индрашис — 2 (бол., Зутер), 10:49 — 1:0. Хас — 1 (Праплан, Дженацци), 11:01 — 2:0. Леффель — 1 (Холленштайн, Праплан), 16:59 — 3:0. Боденманн — 1 (Бруннер, Рихард), 17:47 — 4:0. Индрашис — 2 (бол., Тавжель), 38:31 — 4:1. Еглич — 1 (Саболич, Краньич), 45:50 — 4:2. Индрашис — 2 (бол., Ограеншек, Претнар), 54:02 — 4:3. Индрашис — 2 (бол., Тичар), 55:23 — 4:4. Бруннер — 1 (р.б.), 65:00 — 5:4. Вратари: Хиллер — Крошель (00:00 — 20:00), Пинтарич (20:00 — 65:00). Штраф: 16 — 10. Броски: 32 (15+8+8+1) — 23 (5+8+9+1). Судьи: Грижик, Линде. 6 мая. Париж. AccorHotels Arena.
Наверное, в ночь перед матчем со Швейцарией словенцы не спали, а внимательно следили за чудесным спасением «Анахайма» в битве с «Эдмонтоном».
Увы, в овертайме матча «Анахайм» — «Эдмонтон» Муршак с товарищами, похоже, заснули. Потом и не смогли дожать обескураженного соперника. В серии буллитов Швейцария
БЕЛОРУССКАЯ КАТАСТРОФА
Белоруссия — Чехия — 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
Голы: Врана — 1 (Бирнер, Ржепик), 13:16 — 0:1. Гудас — 1 (Ворачек), 17:30 — 0:2. Павлович — 1 (Лисовец, Денисов), 21:13 — 1:2. Червенка — 1 (Горак, Ержабек), 35:38 — 1:3. Индрашис — 2 (бол., Ворачек, Радил), 47:26 — 1:4. Ворачек — 1 (Пастрняк, Кундратек), 49:37 — 1:5. Кемпны — 1 (Ганзл, Зогорна), 59:44 — 1:6. Вратари: Лаланд (00:00 — 49:37), Карнаухов (49:37 — 60:00) — Француоз. Штраф: 16 — 12. Броски: 7 (1+4+2) — 45 (16+12+17). Судьи: Айверсон, Лемелин. 6 мая. Париж. AccorHotels Arena.
Если суть мироздания скрывается в числе 42, то суть хоккея, показанного сборной Белоруссии, ярче всего характеризует цифра 7. Именно столько бросков команда Дэйва Льюиса сумела нанести по воротам чехов за все три периода. Червенка с Ворачеком и остальными за это время бросили 45 раз.
КРОВЬ ВРАТАРЯ
Норвегия — Франция — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы: К. А. Улимб — 1 (М. Улимб, Торесен), 25:13 — 1:0. Индрашис — 2 (бол., М. Улимб, К. А. Улимб), 29:40 — 2:0. С. Да Коста — 1 (Флери), 38:14 — 2:1. Торесен — 2 (Райхенберг), 49:49 — 3:1. С. Да Коста — 2 (Овитю, Беш), 49:59 — 3:2. Вратари: Хауген — Юэ (00:00 — 58:53, 59:02 — 59:07). Штраф: 10 — 12. Броски: 24 (6+11+7) — 24 (7+11+6). Судьи: Пихачек, Верли. 6 мая. Париж. AccorHotels Arena.
Норвежцы рубились с французами до крови в буквальном смысле слова. В третьем периоде в толкучке у ворот сильное рассечение получил голкипер Юэ. Кровью был заляпан весь свитер, но ветеран не ушел с площадки. Просто натянул форму третьего вратаря Кеменера и продолжил матч в таком виде. Геройство Юэ позволило «синим» до конца биться за победу с Торесеном и компанией. На три гола норвежцев французы ответили дублем Да Косты. Форвард ЦСКА был в шаге от спасительного
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