Словения сотворила суперкамбэк, Чехия разнесла Белоруссию

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Группа А

МИКС-ЗОНА

Латвия — Дания — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Мейя -1 (Кулда), 23:08 — 1:0. Индрашис — 1 (Спруктс, Рих. Букартс), 41:48 — 2:0. Индрашис — 2 (бол., Роб. Букартс, Балинскис), 52:40 — 3:0. Вратари: Мерзликинс — Дам. Штраф: 6 — 12. Броски: 35 (7+14+14) — 27 (18+6+3). Судьи: Олунд, Штрикер. 6 мая. Кельн. LANXESS arena.

Одним из самых результативных хоккеистов второго дня ЧМ-2017 неожиданно стал засидевшийся в перспективных форвард сборной Латвии Микс Индрашис. Нынешний чемпионат мира для него уже шестой и ни разу рижанин не забрасывал более трех шайб за турнир. В первом матче ЧМ-2017 он вплотную подобрался к своей голевой норме — дважды огорчил вратаря датчан Дама. Правда первый гол в ворота скандинавов в самом начале второго периода забил не Индрашис, а здорово сыгравший на добивании Мейя. Время Микса пришло в третьей двадцатиминутке. Сначала Индрашис удачно «отклеился» от опекунов на пятачке, а потом реализовал большинство «пять на три». Латыши впервые с 2014 года начинают чемпионат мира с победы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Latvian forward Miks Indrasis had two goals against Denmark, including this one in a 3-0 win. <a href="https://twitter.com/hashtag/LATvsDEN?src=hash">#LATvsDEN</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/s0inQEzJBw">pic.twitter.com/s0inQEzJBw</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/860835840175599617">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПРОСТО ПЕСНЯ

Словакия — Италия — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Миклик — 1 (Яношик, Черешняк), 06:58 — 1:0. Морини — 1 (Фриго), 35:06 — 1:1. Фриго — 1 (Сканделла), 42:41 — 1:2. Л. Гудачек — 1 (Миклик, Серсен), 58:56 — 2:2. Черешняк — 1 (Ближняк, Скокан), 62:45 — 3:2. Вратари: Ю. Гудачек ( 00:00—58:26 , 58:56 — 62:45) — Бернард. Штраф: 2 — 8. Броски: 32 (8+13+10+1) — 19 (4+7+6+2). Судьи: Гуе, Ержабек. 6 мая. Кельн. LANXESS arena.

Если по ходу матча словаков с итальянцами болельщики команды Здено Сигера ругались на слабую игру своих любимцев, то после игры главной мишенью для критики стали организаторы, поставившие вместо гимна Словакии какую-то другую мелодию.

Несмотря, на то, что Миклик открыл счет в середине первого периода, славяне ухитрились оказаться в положении догоняющих после голов Морини и Фриго. Ради спасения Сигеру пришлось снимать вратаря в концовке. Помогло — вшестером словаки сумели запихать шайбу за спину Бернарду, а потом победили в овертайме. И с изумлением прослушали какую-то веселенькую композицию вместо заслуженного гимна.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Here you go, Germany ?☕ <a href="https://twitter.com/hashtag/SVKvsITA?src=hash">#SVKvsITA</a> <a href="https://t.co/qvsYIbAuHR">https://t.co/qvsYIbAuHR</a></p>— Michaela Fuchs (@MisulkaFuchs) <a href="https://twitter.com/MisulkaFuchs/status/860896529296568320">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДВА ПЕРИОДА БОРЬБЫ

Германия — Швеция 2:7 (1:1, 1:3, 0:3)

Голы: Экман-Ларссон — 1 (Крюгер, Ландескуг), 06:56 — 0:1. Хагер — 2, 16:14 — 1:1. Раск — 1 (бол.), 20:23 — 1:2. Гогулла — 1 (бол.), 25:26 — 2:2. Умарк — 1, 35:14 — 2:3. Бродин — 1 (Нюландер, Эрикссон Эк), 39:57 — 2:4. Ландескуг — 1 (Раск, Седерберг), 49:42 — 2:5. Нюландер — 1 (Строльман), 50:40 — 2:6. Нюландер — 2 (Ландескуг), 51:59 — 2:7. Вратари: Грайсс ( 00:00—51:59 ), Аус ден Биркен (51:59 — 60:00) — Фаст. Штраф: 10 — 10. Броски: 24 (5+11+8) — 44 (22+10+12). Судьи: Гофман, Одиньш. 6 мая. Кельн. LANXESS arena.

Немцы ухитрились почти два периода держать шведов в напряжении. Хагер и Гогулла дважды сравнивали счет, но когда Умарк вывел «Тре Крунур» вперед в третий раз, у хозяев кельнской арены что-то сломалось. В дальнейшем скандинавы спокойно наращивали свое преимущество и дали забить два гола своей юной звезде Нюландеру.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Check out Linus Omark finish off this play in front of the net ?...shout out Marcus Kruger for getting the puck there. <a href="https://t.co/6BxGTlxhRw">pic.twitter.com/6BxGTlxhRw</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/860965177797337089">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Группа B

УТИНОЙ ТРОПОЙ

Швейцария — Словения — 5:4 Б (4:0, 0:1, 0:3, 0:0, 1:0)

Голы: Индрашис — 2 (бол., Зутер), 10:49 — 1:0. Хас — 1 (Праплан, Дженацци), 11:01 — 2:0. Леффель — 1 (Холленштайн, Праплан), 16:59 — 3:0. Боденманн — 1 (Бруннер, Рихард), 17:47 — 4:0. Индрашис — 2 (бол., Тавжель), 38:31 — 4:1. Еглич — 1 (Саболич, Краньич), 45:50 — 4:2. Индрашис — 2 (бол., Ограеншек, Претнар), 54:02 — 4:3. Индрашис — 2 (бол., Тичар), 55:23 — 4:4. Бруннер — 1 (р.б.), 65:00 — 5:4. Вратари: Хиллер — Крошель (00:00 — 20:00), Пинтарич (20:00 — 65:00). Штраф: 16 — 10. Броски: 32 (15+8+8+1) — 23 (5+8+9+1). Судьи: Грижик, Линде. 6 мая. Париж. AccorHotels Arena.

Наверное, в ночь перед матчем со Швейцарией словенцы не спали, а внимательно следили за чудесным спасением «Анахайма» в битве с «Эдмонтоном». Чем-то иным сложно объяснить чудо, сотворенное Муршаком и компанией. На протяжении всего первого периода альпийцы вытворяли все, что заблагорассудится в чужой зоне и накидали бедолаге Крошелю 4 шайбы. В первом перерыве словенцы сменили вратаря и перестали пропускать все, что летит в створ. А потом чудесным образом отквитали один гол — Муршак здорово сориентировался в меньшинстве и по-бейсбольному переправил шайбу в ворота. Дальше — больше. В третьем периоде хорошо знакомые нам Еглич и Саболич заставили уже Патрика Фишера подумать о замене вратаря — три гола за 10 минут и суперсенсация готова. Словенцы стали первой сборной в XXI веке, которая сумела отыграться на чемпионате мира, уступая 0:4.

Увы, в овертайме матча «Анахайм» — «Эдмонтон» Муршак с товарищами, похоже, заснули. Потом и не смогли дожать обескураженного соперника. В серии буллитов Швейцария все-таки добыла победу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Check out this great shoot-out goal (and game-winner) from Team Switzerland Forward Damien Brunner! <a href="https://twitter.com/hashtag/SUIvsSLO?src=hash">#SUIvsSLO</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/iihfWorlds?src=hash">#iihfWorlds</a> <a href="https://twitter.com/SwissIceHockey">@SwissIceHockey</a> <a href="https://t.co/IkgmuAe7K7">pic.twitter.com/IkgmuAe7K7</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/860846554449620997">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БЕЛОРУССКАЯ КАТАСТРОФА

Белоруссия — Чехия — 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Голы: Врана — 1 (Бирнер, Ржепик), 13:16 — 0:1. Гудас — 1 (Ворачек), 17:30 — 0:2. Павлович — 1 (Лисовец, Денисов), 21:13 — 1:2. Червенка — 1 (Горак, Ержабек), 35:38 — 1:3. Индрашис — 2 (бол., Ворачек, Радил), 47:26 — 1:4. Ворачек — 1 (Пастрняк, Кундратек), 49:37 — 1:5. Кемпны — 1 (Ганзл, Зогорна), 59:44 — 1:6. Вратари: Лаланд (00:00 — 49:37), Карнаухов (49:37 — 60:00) — Француоз. Штраф: 16 — 12. Броски: 7 (1+4+2) — 45 (16+12+17). Судьи: Айверсон, Лемелин. 6 мая. Париж. AccorHotels Arena.

Если суть мироздания скрывается в числе 42, то суть хоккея, показанного сборной Белоруссии, ярче всего характеризует цифра 7. Именно столько бросков команда Дэйва Льюиса сумела нанести по воротам чехов за все три периода. Червенка с Ворачеком и остальными за это время бросили 45 раз. Какая-никакая интрига жила только до 14 минуты, а после гола Враны ребята Йозефа Яндача планомерно развивали успех и, кажется, периодически издевались над соперником. В прошлом году белорусы не без труда удержались в топ-группе ЧМ. Сейчас их перспективы снова выглядят весьма туманно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">WATCH: Kevin Lalande made a great save against Pastrnak but Voracek comes from behind to make it 5-1 for <a href="https://twitter.com/czehockey">@czehockey</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BLRvsCZE?src=hash">#BLRvsCZE</a> <a href="https://t.co/DWj0qLnVY5">pic.twitter.com/DWj0qLnVY5</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/860903301147226112">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КРОВЬ ВРАТАРЯ

Норвегия — Франция — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: К. А. Улимб — 1 (М. Улимб, Торесен), 25:13 — 1:0. Индрашис — 2 (бол., М. Улимб, К. А. Улимб), 29:40 — 2:0. С. Да Коста — 1 (Флери), 38:14 — 2:1. Торесен — 2 (Райхенберг), 49:49 — 3:1. С. Да Коста — 2 (Овитю, Беш), 49:59 — 3:2. Вратари: Хауген — Юэ (00:00 — 58:53, 59:02 — 59:07). Штраф: 10 — 12. Броски: 24 (6+11+7) — 24 (7+11+6). Судьи: Пихачек, Верли. 6 мая. Париж. AccorHotels Arena.

Норвежцы рубились с французами до крови в буквальном смысле слова. В третьем периоде в толкучке у ворот сильное рассечение получил голкипер Юэ. Кровью был заляпан весь свитер, но ветеран не ушел с площадки. Просто натянул форму третьего вратаря Кеменера и продолжил матч в таком виде. Геройство Юэ позволило «синим» до конца биться за победу с Торесеном и компанией. На три гола норвежцев французы ответили дублем Да Косты. Форвард ЦСКА был в шаге от спасительного хет-трика, на упустил момент на считанные секунды до сирены.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="lv" dir="ltr">Nepieteikšana spēlei Kemenēram nav šķērslis, lai sargātu izlases vārtus pasaules čempionātā <a href="https://twitter.com/hashtag/Huet?src=hash">#Huet</a> <a href="https://t.co/quHbx9VIqX">pic.twitter.com/quHbx9VIqX</a></p>— Agris Suveizda (@AgrisSuveizda) <a href="https://twitter.com/AgrisSuveizda/status/860952083587108869">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>