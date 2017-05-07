Грайсс: Хоккеисты России пока являются лучшими на ЧМ-2017, немцам будет тяжело

Хоккеисты сборной Швеции в субботу разгромили команду Германии со счетом 7:2 в матче группового этапа чемпионата мира-2017, который проходит в Кельне и Париже. Следующий матч немцы проведут против команды России.

«На самом деле мы провели неплохой матч, но совершили несколько ошибок и поплатились за это. В следующей игре нам снова будет противостоять тяжелейший противник. Судя по игре, сборная России сейчас лучшая команда на чемпионате. Они играют в умный хоккей, и нам будет тяжело противостоять такой высококвалифицированной команде. Я не могу выделить кого-то у сборной России, там все опасны, первый матч подтвердил, что забить у российской команды может вообще любой», — сказал Грайсс.