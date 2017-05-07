Грайсс: Хоккеисты России пока являются лучшими на ЧМ-2017, немцам будет тяжело
КЕЛЬН, 7 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Российские хоккеисты на данный момент выглядят лучшей командой чемпионата мира, сборной Германии будет тяжело противостоять им в очном матче, заявил агентству «Р-Спорт» голкипер немецкой команды Томас Грайсс.
Хоккеисты сборной Швеции в субботу разгромили команду Германии со счетом 7:2 в матче группового этапа чемпионата мира-2017, который проходит в Кельне и Париже. Следующий матч немцы проведут против команды России.
«На самом деле мы провели неплохой матч, но совершили несколько ошибок и поплатились за это. В следующей игре нам снова будет противостоять тяжелейший противник. Судя по игре, сборная России сейчас лучшая команда на чемпионате. Они играют в умный хоккей, и нам будет тяжело противостоять такой высококвалифицированной команде. Я не могу выделить
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