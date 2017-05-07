Ридер: Немцы после разгрома от шведов на ЧМ захотят выместить злость на хоккеистах РФ

Сборная Германии в субботу со счетом 2:7 уступила команде Швеции в матче чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

«Определенно прошлым вечером после победы над сборной США настроение у нас было получше. Мы знали, что со шведами, которые привезли в Кельн мощный состав, будет очень тяжело, готовились к этому, но получилось, как получилось. Хотя в целом, кроме последних минут второго периода, когда пропустили два быстрых гола, мы играли нормально. Теперь попробуем выместить злость на сборной России в следующем матче, хотя понятно, что этот матч будет не менее сложный, у россиян отличная команда», — сказал Ридер.