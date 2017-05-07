Грёнборг: Бекстрём пока играет за «Вашингтон», посмотрим, вызывать ли его на ЧМ

«Не думаю, что с Германией мы показали сильнейшую свою игру. Мы много забросили шайб, но нам надо прибавлять. Многим ребятам есть, над чем работать.

Что за травма у Линдхольма? Пока ничего не могу сказать, не знаю о его состоянии. Сегодня ярко проявил себя Вильям Нюландер, который выступает в «Торонто» под руководством Майка Бэбкока. Бэбкок — один из сильнейших тренеров. В последние годы Нюландер очень прибавил. Ждём ли мы игроков из НХЛ, таких как Никлас Бекстрём из «Вашингтона»? Мы посмотрим, пока они играют в плей-офф, — передаёт слова Грёнборга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.