Аутсайдер из Италии станет очередным соперником российской хоккейной сборной на ЧМ

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Российская сборная стартовала на чемпионате мира в пятницу, в серии буллитов переиграв команду Швеции. Итальянская команда также провела на турнире всего один матч, в субботу проиграв в овертайме словакам со счетом 2:3.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 7.05.2017, 13:15 -:- Италия Россия

После непростого матча со шведами у российской сборной был день отдыха, а в ближайших матчах она встретится с командами Германии (8 мая) и Дании (11 мая). Хотя этих соперников, как и итальянцев, к фаворитам чемпионата не отнесешь, тренерский штаб сборной относится к ним серьезно, и экспериментов в составе не будет. По словам тренера команды Харийса Витолиньша, необходимо сыграть в свою игру, действовать агрессивнее, чтобы заставлять соперника нарушать правила. В субботу на тренировке российские хоккеисты отрабатывали игру в неравных составах, выполнив упражнения на скорость и выносливость.

Витолиньш также рассказал, что накануне матча с итальянцами будет определен состав звеньев. Во время матча со шведами Александр Барабанов из четвертого звена был переведен в первое, ассистировав в итоге Сергею Андронову, который сравнял счет.

Очередное возвращение итальянского хоккея

Итальянская сборная постоянно играла в группе сильнейших в 90-е годы прошлого века, однако четыре предыдущие попытки задержаться в элите оказались неудачными. В последний раз итальянцы покинули сильнейший дивизион в 2014 году, затратив два года на возвращение. Хоккей с шайбой — далеко не главный вид спорта в Италии, в стране даже нет отдельной федерации. Хоккеем в Италии занимается Федерация ледовых видов спорта, которая также отвечает, в частности, за конькобежный спорт, фигурное катание и керлинг.

За три года состав сборной Италии изрядно изменился, а команду возглавил Стефан Майр, которому в июне исполнится 50 лет. Известным игроком Майр не был, да и особых тренерских успехов он пока не добился, лишь дважды завоевав Кубок Италии. В итальянской сборной собраны в основном хоккеисты, выступающие в Австрии и Альпийской лиге, хотя есть в команде и легионеры из Швейцарии и Германии. Особняком стоит 27-летний голкипер Андреас Бернард из финского «Эссета», чей брат Антон Бернард выступает в нападении и является капитаном сборной.

Самые опытные игроки сборной Италии собраны в обороне — это прежде всего Александер Эггер, Армин Хельфер и Армин Хофер, а также родившийся в Лондоне Томас Ларкин, начинавший нынешний сезон в Континентальной хоккейной лиге в составе «Медвешчака», а затем перебравшийся в немецкий «Адлер» из Мангейма.

Андреас Бернард отлично провел матч против словаков, парировав 29 бросков, и во многом благодаря игре голкипера итальянцы сумели завоевать первое на турнире очко. Сборная Италии едва не совершила сенсацию — пропустив уже на седьмой минуте, подопечные Стефана Майра в начале третьего периода уже лидировали в счете, когда отличились Джованни Морини и Лука Фриго. До победы итальянцам не хватило 64 секунд, однако в таблице группы они уже опережают команды Дании и США, которые пока очков не имеют.

Итальянцам из команды Знарка никто не забивал

Лучшим достижением в истории сборной Италии является четвертое место на чемпионате мира в 1953 году, а в 1994-м на домашнем турнире она стала шестой. Пять лет назад сборные России и Италии сыграли на мировом первенстве в Стокгольме, команда Зинэтулы Билялетдинова победила со счетом 4:0, шайбы забросили Павел Дацюк, Евгений Кузнецов, Евгений Бирюков и Александр Попов. Ни один из этих хоккеистов на нынешнем турнире не выступает.

По словам Майра, его команда физически уступает многим соперникам, но играет очень дисциплинированно. Выдержав стартовый натиск словаков и пропустив лишь один гол, затем итальянцы дважды использовали свои шансы. Такой сценарий вполне их устроит и во встрече с российской командой.

Матч сборных Италии и России пройдет на «Ланксесс- арене» в Кельне, начало — 13:15 мск. В воскресенье в группе А также сыграют сборные США и Дании (17:15), а также Латвии и Словакии (21:15). Матчи группы В проходят в столице Франции Париже. Чемпионат мира по хоккею продлится до 21 мая.