Грайсс: У немцев был тяжёлый матч с США, но это не оправдание разгрому от Швеции
Вратарь сборной Германии Томас Грайсс прокомментировал поражение от Швеции (2:7) на чемпионате мира по хоккею 2017 года.
«Мы старались активно начать матч, но затем начали допускать обидные ошибки. Многие из них были невынужденными. Они сломали нам игру. Сами забили хорошую шайбу, однако позволяли сопернику сделать слишком много у собственных ворот. Нельзя так ошибаться. Да, накануне Германия провела тяжёлый матч с США. Потратили много физических сил и эмоций, но это не может служить оправданием сегодняшнего разгрома. Мы не должны так играть», — передаёт слова Грайсса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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