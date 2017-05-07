Штурм: Матч со сборной России — ещё один вызов для Германии, продолжим работать
Главный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал поражение во втором матче на чемпионате мира — 2017 от Швеции (2:7), а также предстоящий матч со сборной России.
Встреча Германия — Россия пройдёт 8 мая. Начало — 17:15 мск.
«Шведы сегодня были лучше. Моя команда не смогла удержать уровень игры против двух топовых команд. Швеция — сильный соперник с потрясающими болельщиками.
Как нужно готовиться к матчу с Россией? Абсолютно то же самое делать, ничего не поменялось у сборной Германии. Встреча с россиянами — ещё один вызов для Германии, нам нужно продолжать работать, — передаёт слова Штурма корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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