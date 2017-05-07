Встреча Германия — Россия пройдёт 8 мая. Начало — 17:15 мск.

«Шведы сегодня были лучше. Моя команда не смогла удержать уровень игры против двух топовых команд. Швеция — сильный соперник с потрясающими болельщиками.

Как нужно готовиться к матчу с Россией? Абсолютно то же самое делать, ничего не поменялось у сборной Германии. Встреча с россиянами — ещё один вызов для Германии, нам нужно продолжать работать, — передаёт слова Штурма корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.