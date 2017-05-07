Немцы безнаказанно рубили шведов на дрова! Беспредел на ЧМ-2017

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Поединок между сборными Швецией и Германии запомнился страшным ударом по ноге форварда «Тре Крунур» в начале второго периода.

— Судьи на этом чемпионате вообще не свистят, — подчеркнул тренер сборной России Харийс Витолиньш, рассуждая о тактике нашей команды в следующих матчах. И его слова получили полное подтверждение в субботнем поединке между Швецией и Германией.

Матч поначалу был очень упорным, и игроки с обеих сторон показывали, что не прочь пихнуть друг друга локтем в голову или клюшкой по ребрам. Но то, что произошло в самом начале второго периода вышло не только за рамки хоккейной этики, но и самого понятия «спорт».

Шведы почти сразу после перерыва получили большинство и быстро расположились в зоне соперника. И вот в этот момент немецкий нападающий Маркус Кинк подъехал сзади к шведскому форварду Элиасу Линдхольму и нанес ему жесткий удар клюшкой по голени.

Удар был настолько болезненным (видимо попал в незащищенное место, куда Кинк и метил), что швед рухнул как подкошенный. А немец сделал при этом какое-то странное движение, подъехав к сопернику вплотную. Словно хотел еще и ногами по нему потоптаться.

Свистка при этом не последовало, так как «Тре Крунур» владела шайбой, продолжила атаку и вскоре забила гол.

Только после этого партнеры бросились на помощь Линдхольму. Подняться на ноги самостоятельно шведу не удалось. Его утащили в раздевалку. А Кинк при этом не получил никакого наказания!

А ведь таким ударом ломают кость… Линдхольм на лед уже не вернулся. Скандинавы и без него довели матч до разгрома — 7:2. Но если травма у Элиаса окажется серьезной, «Тре Крунур» наверняка еще и протест подаст, а Кинка дисквалифицируют пост-фактум.

Но следующий свой матч Германия проведет против России. И нашим надо быть начеку в игре против «лесорубов», на удары которых судьи смотрят сквозь пальцы….