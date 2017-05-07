Немцы безнаказанно рубили шведов на дрова! Беспредел на ЧМ-2017
Поединок между сборными Швецией и Германии запомнился жутким случаем по втором периоде, когда шведский форвард получил тяжелую травму.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Поединок между сборными Швецией и Германии запомнился страшным ударом по ноге форварда «Тре Крунур» в начале второго периода.
— Судьи на этом чемпионате вообще не свистят, — подчеркнул тренер сборной России Харийс Витолиньш, рассуждая о тактике нашей команды в следующих матчах. И его слова получили полное подтверждение в субботнем поединке между Швецией и Германией.
Матч поначалу был очень упорным, и игроки с обеих сторон показывали, что не прочь пихнуть друг друга локтем в голову или клюшкой по ребрам. Но то, что произошло в самом начале второго периода вышло не только за рамки хоккейной этики, но и самого понятия «спорт».
Шведы почти сразу после перерыва получили большинство и быстро расположились в зоне соперника. И вот в этот момент немецкий нападающий Маркус Кинк подъехал сзади к шведскому форварду Элиасу Линдхольму и нанес ему жесткий удар клюшкой по голени.
Удар был настолько болезненным (видимо попал в незащищенное место, куда Кинк и метил), что швед рухнул как подкошенный. А немец сделал при этом
Свистка при этом не последовало, так как «Тре Крунур» владела шайбой, продолжила атаку и вскоре забила гол.
Только после этого партнеры бросились на помощь Линдхольму. Подняться на ноги самостоятельно шведу не удалось. Его утащили в раздевалку. А Кинк при этом не получил никакого наказания!
А ведь таким ударом ломают кость… Линдхольм на лед уже не вернулся. Скандинавы и без него довели матч до разгрома — 7:2. Но если травма у Элиаса окажется серьезной, «Тре Крунур» наверняка еще и протест подаст, а Кинка дисквалифицируют
Но следующий свой матч Германия проведет против России. И нашим надо быть начеку в игре против «лесорубов», на удары которых судьи смотрят сквозь пальцы….
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|6 Мая, 21:15
|Зрители 18673
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Марко Штурм
|Рикард Гренборг
|Томас Грайсс 51:59 (Д. Аус ден Биркен 51:59)
|Виктор Фаст
|1-й период
|Оливер Экман-Ларссон (Г. Ландескуг, В. Раск)
|06:56
|Йон Клингберг
|07:22
|13:48
|Патрик Хагер
|Джоэль Лундквист
|13:48
|16:14
|Патрик Хагер (Д. Зайденберг, Я. Элиц)
|2-й период
|20:07
|Мориц Мюллер
|Виктор Раск (В. Хедман, А. Строльман)
|20:23
|Карл Клингберг
|21:47
|Оливер Экман-Ларссон
|24:18
|25:26
|Филип Гогулла (П. Хагер, Ф. Шютц)
|27:35
|Фредерик Тиффельс
|Линус Умарк (М. Крюгер)
|35:14
|Юнас Бродин
|36:34
|Юнас Бродин (Ю. Эрикссон Эк, В. Нюландер)
|39:57
|3-й период
|44:45
|Фредерик Тиффельс
|Габриэль Ландескуг (В. Раск, К. Седерберг)
|49:42
|Вильям Нюландер (А. Строльман)
|50:40
|Вильям Нюландер (Г. Ландескуг)
|51:59
|57:33
|Мориц Мюллер
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол