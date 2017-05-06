Дубль Нюландера помог сборной Швеции разгромить Германию на ЧМ-2017

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
13:15 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Франция
тв
Группа A
17:15 не начался США
Дания
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29667982/
6 мая 2017, 23:59 | Чемпионат.com

Дубль Нюландера помог сборной Швеции разгромить Германию на ЧМ-2017

Сборная Швеции одержала победу над Германией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года.

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© РИА "Новости"

Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 7:2.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Оливера Экман-Ларссона немцы ответили шайбой Патрика Хагера. После перерыва Виктор Раск вновь вывел шведов вперёд, но Филип Гогулла сравнял счёт. Затем отличились Линус Умарк и Юнас Бродин. В третьем периоде Габриэль Ландеског сделал счёт 5:2, а затем дважды за 79 секунд отличился Вильям Нюландер.
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6 Мая, 21:15 Зрители 18673 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Германия 2:7
(1:1, 1:3, 0:3)
Швеция
Главные тренеры
Марко Штурм Рикард Гренборг
Вратари
Томас Грайсс 51:59 (Д. Аус ден Биркен 51:59) Виктор Фаст
1-й период
Оливер Экман-Ларссон (Г. Ландескуг, В. Раск) 06:56
Йон Клингберг 07:22
13:48 Патрик Хагер
Джоэль Лундквист 13:48
16:14 Патрик Хагер (Д. Зайденберг, Я. Элиц)
2-й период
20:07 Мориц Мюллер
Виктор Раск (В. Хедман, А. Строльман) 20:23
Карл Клингберг 21:47
Оливер Экман-Ларссон 24:18
25:26 Филип Гогулла (П. Хагер, Ф. Шютц)
27:35 Фредерик Тиффельс
Линус Умарк (М. Крюгер) 35:14
Юнас Бродин 36:34
Юнас Бродин (Ю. Эрикссон Эк, В. Нюландер) 39:57
3-й период
44:45 Фредерик Тиффельс
Габриэль Ландескуг (В. Раск, К. Седерберг) 49:42
Вильям Нюландер (А. Строльман) 50:40
Вильям Нюландер (Г. Ландескуг) 51:59
57:33 Мориц Мюллер
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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