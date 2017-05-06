Дубль Нюландера помог сборной Швеции разгромить Германию на ЧМ-2017
Сборная Швеции одержала победу над Германией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года.
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Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 7:2.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Оливера
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|6 Мая, 21:15
|Зрители 18673
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Марко Штурм
|Рикард Гренборг
Вратари
|Томас Грайсс 51:59 (Д. Аус ден Биркен 51:59)
|Виктор Фаст
|1-й период
|Оливер Экман-Ларссон (Г. Ландескуг, В. Раск)
|06:56
|Йон Клингберг
|07:22
|13:48
|Патрик Хагер
|Джоэль Лундквист
|13:48
|16:14
|Патрик Хагер (Д. Зайденберг, Я. Элиц)
|2-й период
|20:07
|Мориц Мюллер
|Виктор Раск (В. Хедман, А. Строльман)
|20:23
|Карл Клингберг
|21:47
|Оливер Экман-Ларссон
|24:18
|25:26
|Филип Гогулла (П. Хагер, Ф. Шютц)
|27:35
|Фредерик Тиффельс
|Линус Умарк (М. Крюгер)
|35:14
|Юнас Бродин
|36:34
|Юнас Бродин (Ю. Эрикссон Эк, В. Нюландер)
|39:57
|3-й период
|44:45
|Фредерик Тиффельс
|Габриэль Ландескуг (В. Раск, К. Седерберг)
|49:42
|Вильям Нюландер (А. Строльман)
|50:40
|Вильям Нюландер (Г. Ландескуг)
|51:59
|57:33
|Мориц Мюллер
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол