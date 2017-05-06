Норвегия одолела Францию на ЧМ-2017, Торесен и С. Да Коста оформили дубли

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Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:2.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке Кен-Андре Олимб вывел норвежцев вперёд.

Вскоре Патрик Торесен увеличил преимущество, реализовав большинство, а в концовке периода Стефан Да Коста при игре «четыре на четыре» сократил отставание. В заключительной трети Торесен оформил дубль, но Стефан Да Коста сделал счёт 2:3.