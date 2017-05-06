Норвегия одолела Францию на ЧМ-2017, Торесен и С. Да Коста оформили дубли
Сборная Норвегии одержала победу над командой Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года.
Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:2.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке
Вскоре Патрик Торесен увеличил преимущество, реализовав большинство, а в концовке периода Стефан Да Коста при игре «четыре на четыре» сократил отставание. В заключительной трети Торесен оформил дубль, но Стефан Да Коста сделал счёт 2:3.
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Главные тренеры
|Петтер Торесен
|Дэйв Хендерсон
Вратари
|Ларс Хауген
|Кристобаль Юэ 58:53 (К. Юэ 59:02-59:07)
|1-й период
|06:51
|Маттиас Нерстебе
|2-й период
|22:01
|Матиас Треттенес
|25:13
|Кен Андре Улимб (М. Улимб, П. Торесен)
|Лоран Менье
|27:40
|Оливье Дам-Малька
|28:13
|29:31
|Андреас Мартинсен
|Николя Беш
|29:31
|29:40
|Патрик Торесен (М. Улимб, К.А. Улимб)
|Антуан Руссель
|32:25
|34:45
|Лоран Менье
|37:27
|37:50
|Матис Улимб
|Стефан Да Коста (Д. Флери)
|38:14
|3-й период
|49:49
|Патрик Торесен (А. Райхенберг)
|Стефан Да Коста (Й. Овитю, Н. Беш)
|49:59
|52:58
|Матиас Треттенес
Статистика
|10
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол