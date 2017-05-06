Норвегия одолела Францию на ЧМ-2017, Торесен и С. Да Коста оформили дубли

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
13:15 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Франция
тв
Группа A
17:15 не начался США
Дания
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29667980/
6 мая 2017, 23:55 | Чемпионат.com

Норвегия одолела Францию на ЧМ-2017, Торесен и С. Да Коста оформили дубли

Сборная Норвегии одержала победу над командой Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года.

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Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:2.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке Кен-Андре Олимб вывел норвежцев вперёд.

Вскоре Патрик Торесен увеличил преимущество, реализовав большинство, а в концовке периода Стефан Да Коста при игре «четыре на четыре» сократил отставание. В заключительной трети Торесен оформил дубль, но Стефан Да Коста сделал счёт 2:3.
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6 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Норвегия 3:2
(0:0, 2:1, 1:1)
Франция
Главные тренеры
Петтер Торесен Дэйв Хендерсон
Вратари
Ларс Хауген Кристобаль Юэ 58:53 (К. Юэ 59:02-59:07)
1-й период
06:51 Маттиас Нерстебе
2-й период
22:01 Матиас Треттенес
25:13 Кен Андре Улимб (М. Улимб, П. Торесен)
Лоран Менье 27:40
Оливье Дам-Малька 28:13
29:31 Андреас Мартинсен
Николя Беш 29:31
29:40 Патрик Торесен (М. Улимб, К.А. Улимб)
Антуан Руссель 32:25
34:45
Лоран Менье 37:27
37:50 Матис Улимб
Стефан Да Коста (Д. Флери) 38:14
3-й период
49:49 Патрик Торесен (А. Райхенберг)
Стефан Да Коста (Й. Овитю, Н. Беш) 49:59
52:58 Матиас Треттенес
Статистика
10 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Даниэль Пихачек (Германия)
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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