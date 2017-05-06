Якуб Ворачек: В составе сборной Беларуси очень габаритные и мощные игроки, они здорово защищались в средней зоне

«В составе сборной Беларуси очень габаритные и мощные игроки, они здорово защищались в средней зоне. У нас многое не получалось в первые 5−7 минут матча. Но после того, как Врана забросил первую шайбу, мы немного сбросили темп и начали играть в свою игру. После этого мы уже контролировали ход поединка», — цитирует Ворачека официальный сайт ИИХФ.