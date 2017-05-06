Павлович: Отменённый гол Костицына был ключевым моментом в игре с Чехией

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
17:15 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
21:15 3-й период Норвегия 3
Франция 1
тв
Группа A
21:15 3-й период Германия 2
Швеция 6
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29667831/
6 мая 2017, 23:07 | Чемпионат.com

Павлович: Отменённый гол Костицына был ключевым моментом в игре с Чехией

Нападающий сборной Беларуси Александр Павлович прокомментировал поражение от Чехии на чемпионате мира по хоккею 2017 года (1:6).

«Наверное, ключевым моментом в сегодняшней игре стала отменённая шайба Костицына. Будь счёт 2:2, ещё непонятно, как мог бы развиваться матч. Мало бросков? Тренеры постоянно просят нас бросать как можно чаще и больше. Приходится много играть в обороне, и бежать потом вперёд сил уже не хватает. Когда счёт был 3:1 — достаточно скользкий — но мы начинаем разваливаться и буквально “спасать Родину”, отходя от системы. Отсюда и крупные счета. Нужно стараться играть согласно плана и ждать своего шанса, он обязательно появится. Смазал ли итоговый счёт впечатления от первой заброшенной мной шайбы на чемпионате мира? Даже не думал об этом. В первую очередь я стараюсь помочь команде и думаю о её результативности. Но впереди ещё много матчей, к которым мы сможем подготовится достойно», — приводятся слова Павловича на официальном сайте ФХРБ.
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