Форвард сборной Швеции Линдхольм получил травму в игре с Германией

Линдхольм, ставший автором единственной шайбы в ворота сборной России, покинул площадку в начале второго периода сразу после того, как «Тре крунур» повели со счётом 2:1.

В первом матче турнира шведы проиграли россиянам со счётом 1:2 Б, а немцы одержали победу над сборной США со счётом 2:1.