Владимир Денисов: Как бы пафосно ни звучало, в матче с канадцами надо настраиваться на победу

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
17:15 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
21:15 2-й период Норвегия 1
Франция 0
тв
Группа A
21:15 2-й период Германия 2
Швеция 2
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29667599/
6 мая 2017, 22:14 | «Прессбол»

Владимир Денисов: Как бы пафосно ни звучало, в матче с канадцами надо настраиваться на победу

Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов подвел итог матча с чехами (1:6) в рамках чемпионата мира-2017.

Постоянно пропускаем первыми, а догонять всегда тяжелее, особенно с таким соперником. Тем не менее, во втором матче кряду нашли силы. Два периода сражались, а в третьем остановились….

Силы иссякли, эхо вчерашней игры?

Физически — не думаю. Просто перестали работать по заданию, пошли ненужные удаления, которые сломали игру. А почему так случилось — будем анализировать видео и делать выводы.

Критический момент 1:3 или 1:4?

Сложно сказать. Там же еще был эпизод с нашей незасчитанной шайбой. Но, в любом случае, сколько бы ты ни проигрывал — 1:3 или 1:4 — нужно продолжать играть, а не разваливаться.

Тем более впереди — Канада…

Это просто Канада — полномочные чемпионы мира. Но несмотря на статус соперника надо выходить и играть. И, как бы пафосно ни звучало, настраиваться на победу. Выйдешь с другим настроением — будет картина вроде сегодняшней в третьем периоде. А то и хуже.

Подспудно были готовы к нескольким поражениям на старте?

В таком графике нет особо времени думать и расстраиваться. Сыграл, что-то не удалось — сделай выводы и иди дальше. Если долго переживать из-за 1:6, так и продолжишь.
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