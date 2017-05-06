Владимир Денисов: Как бы пафосно ни звучало, в матче с канадцами надо настраиваться на победу

Постоянно пропускаем первыми, а догонять всегда тяжелее, особенно с таким соперником. Тем не менее, во втором матче кряду нашли силы. Два периода сражались, а в третьем остановились….

Силы иссякли, эхо вчерашней игры?

Физически — не думаю. Просто перестали работать по заданию, пошли ненужные удаления, которые сломали игру. А почему так случилось — будем анализировать видео и делать выводы.

Критический момент 1:3 или 1:4?

Сложно сказать. Там же еще был эпизод с нашей незасчитанной шайбой. Но, в любом случае, сколько бы ты ни проигрывал — 1:3 или 1:4 — нужно продолжать играть, а не разваливаться.

Тем более впереди — Канада…

Это просто Канада — полномочные чемпионы мира. Но несмотря на статус соперника надо выходить и играть. И, как бы пафосно ни звучало, настраиваться на победу. Выйдешь с другим настроением — будет картина вроде сегодняшней в третьем периоде. А то и хуже.

Подспудно были готовы к нескольким поражениям на старте?