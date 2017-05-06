Охота на Панарина

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Как же здесь здорово, в этом Кельне — сюжеты на каждом углу. Мы все ждем после матча Панарина, самого обаятельного хоккеиста сборной России. Молить об интервью Артемия не надо, он всегда рад.

Панарин идет со льда последним.

— Артемий, Артемий! — голосим мы.

Панарин улыбается, замедляет шаг — но начальство сборной берет под локоток: «Потом, потом. Сейчас собрание».

Кстати, не обманули — «потом» случилось. Когда, казалось, из русских людей на арене остались только корреспонденты.

В холле подбадривали друг друга хоккеисты сборной Германии. Похлопывали клюшками. Кто-то истошно голосил. Разве что не хлестал самого себя по щекам: «Проснись, негодяй!».

Я щурю подслеповатые глаза. Звонче всех здоровенный детина под шестнадцатым номером — надрывался так, что захотелось выяснить фамилию этого восхитительного человека. В книжице от организаторов шестнадцатого номера, однако ж, не было вовсе. Я протер глаза, потеребил мизинцем в ухе. Вот он, стоит передо мной и орет пуще прежнего. Еще и руками размахивает.

Полез в интернет — там и нашел, знакомьтесь. Конрад Абельтхаузер. Почти два метра. Все с клубами, он — без. Окажись я в такой ситуации, тоже бы рвал связки как потерпевший.

Сзади опасливо крался вдоль стеночки Артемий Панарин в пиджаке и красном галстуке — выполнять обещание перед нами, пишущими и снимающими. Улучив секунду, нырнул Абельтхаузеру под руку.

Опасность миновала — и Артемий победно расправил спину. Подтолкнул плечом щуплого корреспондента Шевченко — чтоб тот не дремал. Отвечал долго, улыбаясь. Еще б ему не улыбаться — две победы за вечер! Ускользнул от огромного немца и победил шведов. При двух унылых периодах выдали такой третий!

Поздравил Шипачева — и спрашивать не пришлось, как относится к переходу.

— Только в Лас-Вегасе надо сразу договариваться, чтоб всю зарплату переводили на карточку жены….

Мы хохотнули. Заговорили про кино, куда водили сборную — Панарин тему поддержал и развил.

— «Хозяин морей» — фильм отличный. Но будь моя воля — поставил бы «Бригаду»….

Я как человек, убивший когда-то на «Бригаду» ночь и часть дня, ужаснулся такому выбору.

Панарин еще не знал, что в этом городе на него открыта настоящая охота. Назавтра возле тренировочного катка увижу странного гражданина с авоськой. Припав на колено, тот раскладывал по асфальту даже не карточки, а фотографии хоккеистов в прозрачных файликах. Коллекционер автографов, божий человек.

— Панарин? — указал мне на каток.

— Панарин, Панарин, — кивнул я.

Авоська была набита столь плотно, что я не удивился бы, отыщись в ней и наши с Шевченко фотопортреты. Но из России его интересовал только Панарин.

Если сборная Швеции или Словакии добирается до тренировочного катка на автобусах самых современных, то Россия отчего-то использует странный. Такой, на котором возят обычно от самолета до терминала.

Чем длиннее в этом Кельне автобус, тем древнее водитель. Сборную России вез гражданин, кажется, помнящий Олимпиаду-36. На лицо вылитый Ростропович.

Кто-то из добрых кельнцев размахивал перед окнами автобуса огромной войлочной перчаткой, заставляя отшатнуться Илью Петровича Воробьева. А мой герой тряс фотографией Панарина.

Но к входу бедолагу не пустили товарищи из IIHF — и тот с печалью обернулся на меня:

— Панарин?

— Панарин, Панарин… — в тон выдохнул я.

***

На тренировочной арене стужа такая, что я готов вслед за Знарком говорить и про «странный лед», и синий воздух. Такой видел в Норильске когда-то.

Пальцы обморозились и отказывались реагировать на команды моего, так сказать, мозга. Лысинка корреспондента Шевченко стал пунцовой и покрылась инеем.

Смотрю на команду Швеции — и завидую всем этим людям. Мало того, тренер у них с бородой старообрядца, так и корреспонденты все до единого косматые. Мне бы проявить такую предусмотрительность.

Шведы вяло отыграли накануне — так же степенно и тренируются. Каждое ускорение сопровождается гримасой омерзения. Кажется, кто-то сильно устал от хоккея.

С проблесками интереса отрабатывают разве что вбрасывания. Снова и снова. Что за странная тренировка, думаю?

Все ясно станет час спустя — когда Харийс Витолиньш посмеется перед диктофонами:

— Да мы ж у них на 15 вбрасываний больше выиграли!

Вот это думаю, подробность. Матч смотрел, деталь ускользнула.

Вот наши работали так работали. Мелькнула мысль — может, не стоит вот так-то? Ускорения на максимальной скорости. Один на ходу передает другому клюшку, да еще в задницу должен подтолкнуть что есть сил. Придать ускорение. На такой скорости врежешься в борт — закончишь как Сенна.

Но обошлось.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 5.05.2017, 17:15 1:2 Б Швеция Россия

***

Роман Ротенберг попадает в окружение корреспондентов, но живым словом не радует. Про Шипачева сообщается, что каждый волен выбирать судьбу и строить карьеру. Про запасных и чемпионат мира — «мы настраиваемся на каждый матч, каждый решающий».

Кто-то решает взять измором — и одиннадцатый вопрос дублирует первый. Но Ротенберга не проведешь — смотрит в упор, голос крепчает. Словно медом смазанный металл: «Еще раз вам повторяю…».

Всякий поймет: еще один глупый вопрос, и такого корреспондента на ноль помножат. В профессиональном смысле.

К счастью, вспоминает кто-то про 9 мая — и открывается подробность: сборная отправится почтить память героев и всех корреспондентов позовет с собой. Мы ж русские люди.

Место уже выбрано, но озвучивать рано. Здесь был Западный фронт, наступали союзники. Советских войск почти не видели. Однако сборная России нашла, куда съездить — от Кельна каких-то 50 километров.

***

Илья Воробьев о чем-то перешептывается с Харийсом Витолиньшем. Я смотрю на него и подсказывает мне внутренний голос — однажды именно он возглавит сборную. Раз уж по традиции после всякой Олимпиады штаб у нас меняется. Уже в Сочи каждый знал, что скоро сборную примет Знарок.

Сейчас же о сменщиках никто не думает. У сборной все отлично. Ну, а вдруг?

Вот вам история: несколько лет назад выходил клуб «Трактор» на Петра Ильича Воробьева, звал в тренеры. О деньгах договорились быстро, хотя цену себе Петр Ильич всегда знал. Споткнулись на другом.

— А сын мой, Илья, будет ассистентом, — сообщил Воробьев-старший.

— Ни за что! — внезапно возразил «Трактор» голосом тогдашнего директора. — Мы своих молодых тренеров хотим растить. С вашей помощью.

— Нет так нет, — ответил Воробьев.

А сегодня окажись вдруг Илья Петрович на рынке — да за него клубы драться будут.

***

Цитата На прошлых чемпионатах мира к третьему дню уже было что обсудить. Что-то жесткое, скандальное.

В Кельне-2010 все обсуждали видеозапись, на которой два-три хоккеиста сборной идут с сигаретами. Это гуляло, будто не взрослые парни попались, а школота: «Курят! Они курят!».

Кстати, после того скандала все курившие бросили. Коль так легко далось — значит, курили не затягиваясь.

В Братиславе год спустя Игорь Захаркин порадовал меня, а следом и вас всех бодрым интервью и чудо-словом «пондус». Всем было приятно на душе — пока не дошло до Братиславы письмо разгневанных ветеранов хоккея.

А здесь — тишь, благодать! Даже Олег Знарок благодушен и любезен. Кажется, даже рад нам всем. Надо отойти после тренировки и поговорить? Да без проблем. Сколько надо — столько и говорит, на часы не смотрит.

От Италии сюрпризов не ждет. Да и что ждать? По городу бродит один-единственный фанат хоккейной Италии, других мы не встречали. Кутается в национальный флаг. Как и финн — но тот-то допился, приехал не в тот город. Сборная Финляндии играет в Париже.

Хоккеисты Италии, как-то проиграв сборной России, в микст-зоне простодушно фотографировались с Евгением Малкиным. Не смущаясь окружения из корреспондентов. Такие итальянцы нам не страшны.

Да и кто здесь страшен? Говорили про шведов, чья сборная из одних энхаэловцев — с ними справились. Нахваливали все Америку — так эти Штаты сдулись в игре с Германией. Весь Кельн голосил от восторга.

Мы с коллегой Шевченко забрели к ночи ближе в торговый центр — около касс пусто, все толпятся у огромного экрана. Смотрят хоккей, взрываясь восторгом. Германия побеждает!

Благодушие вокруг хоккея такое, что корреспонденты вспоминают недавнее прошлое — когда сборная жила в каких-то полях под Остравой. А ответственный за прессу провел экскурсию, разгоняя тоску эксклюзивными историями:

— А вот здесь у нас кладбище. Бывает, хожу вечерами, привожу мысли в порядок. Как-то вижу — сидят на могилке два зайца. Меня видят — и вжих-х, в желтые поля….

***

У хоккея в этом городе сильный конкурент — футбольный «Кельн». На первых полосах здешнего «Спорт-Экспресса» победа над «Вердером» 4:3. Забивший решающий гол кельнец кидается к мохнатому козлу, клубному талисману. То ли танцует с ним, то ли целует в поганую морду….

А у нас — свои забавы. Коллега Шевченко, восхитившись пышными формами барышни из пресс-центра, тайком фотографирует верхнюю часть тела. Без лица. Выкладывает в твиттер.

Полчаса спустя подбегает всполошившееся официальное лицо. На едва понятном русском:

— Вы Шевченко?

— Он самый.

— Откройте ваш твиттер. Это проблема!

Отыскивает фото, тычет пальцем в ту самую даму:

— Это проблема!

— Это не проблема, — теряется корреспондент. — Это прекрасно!

— Это проблема! — повышает голос официальное лицо.

Фотография уничтожена — а назойливое «это проблема» с немецким акцентом становится мемом кельнского чемпионата.

Кстати, шутить с немцами себе дороже. С юмором эта публика не дружит — как-то малость углубился я со своим диктофоном в зону для телевизионщиков.

— Подите прочь, — с тихой злобой указала мне фрау.

Я пропустил мимо ушей — и секунду спустя почувствовал странное движение в районе груди. Опускаю глаза: это кто ж со мной вступает в нежные, интимные отношения?

Счастье, успел выхватить аккредитацию из вражьей руки — и немецкие ножницы щелкнули в воздухе. Сердитая девушка сверкнула очами. Вот так бы срезала — и прощай, чемпионат мира. Привет, Мытищи. С тех пор законопослушен и тих.

Немецкие дамы рыжеваты и кривоноги. На второй день в Кельне кажется — безопасности семьи ничто не угрожает. На третий уверенность подтаивает. Божечки мои, что же будет через неделю?

***

— Смотри, смотри, это же Шестеркин! — корреспондент Шевченко, пока за грехи не отобрали аккредитацию, бежит на полусогнутых следом за вратарем СКА. Демонстрируя прекрасную стартовую скорость при полном отсутствии дистанционной.

— Ты что, от аэропорта бежал? — оборачивается Шестеркин на тяжелый хрип за спиной.

— Да! — уверенно отвечает корреспондент.

Разговор складывается.

Цитата Но не везде нам рады — стоит расчехлить камеру на безлюдной стоянке автобусов у тренировочной арены, тут же появляется служака: — Нет, нет! Снимать нельзя!

Тут же раскланивается с черным Porsche. Вот этому-то, должно быть, позволят снимать что угодно.

А вот попробуй что-то снять на телефон во время матча — считай, аккредитация утрачена. На остававшиеся матчи ходить будешь по билету.

***

…Днем Кельн прекрасен — было б только время гулять. Но его нет. Хватаешь впечатления урывками: вот две баржи гонят по Рейну наперегонки. Побеждает груженая ржавыми конструкциями. Здоровяки-латыши смотрят за гонкой, свесившись с моста, курлыкают на своем — по фамилиям на майках проходит перед глазами новейшая история латвийского хоккея. «Балдериса» здесь не отыщешь — но вот «Vitolin, s» присутствует. Почему-то с содранными цифрами. Вместо номера силуэты — «20»….

Чем напряженнее дни, тем больше соблазнов — прямо в пресс-центре тебе приятно разнообразят жизнь. За четыре с половиной евро накормят как поминках, со стула встать не сможешь. Да еще выдают карточку, по которой все лучшее в этом городе бесплатно. Забраться на Кельнский собор. Прокатиться что на автобусе, что на пароходике по Рейну. Даже колесо обозрения.

Полиции полно — но к вечеру, стоит сойти на этот город сумеркам, полиция исчезнет. Вылезут какие-то цыгане и афро, прости Господи, американцы. Смотрят вслед недобрыми глазами — и спина моя чувствует этот взгляд, ежится в предчувствиях.

Это проблема!..

Юрий ГОЛЫШАК

из Кельна.