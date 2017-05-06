Охота на Панарина
Любители автографов, законопослушные немцы, общительный Олег Знарок и многое другое — в репортаже спецкора «СЭ» на чемпионате мира по хоккею-2017.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Как же здесь здорово, в этом Кельне — сюжеты на каждом углу. Мы все ждем после матча Панарина, самого обаятельного хоккеиста сборной России. Молить об интервью Артемия не надо, он всегда рад.
Панарин идет со льда последним.
— Артемий, Артемий! — голосим мы.
Панарин улыбается, замедляет шаг — но начальство сборной берет под локоток: «Потом, потом. Сейчас собрание».
Кстати, не обманули — «потом» случилось. Когда, казалось, из русских людей на арене остались только корреспонденты.
В холле подбадривали друг друга хоккеисты сборной Германии. Похлопывали клюшками.
Я щурю подслеповатые глаза. Звонче всех здоровенный детина под шестнадцатым номером — надрывался так, что захотелось выяснить фамилию этого восхитительного человека. В книжице от организаторов шестнадцатого номера, однако ж, не было вовсе. Я протер глаза, потеребил мизинцем в ухе. Вот он, стоит передо мной и орет пуще прежнего. Еще и руками размахивает.
Полез в интернет — там и нашел, знакомьтесь. Конрад Абельтхаузер. Почти два метра. Все с клубами, он — без. Окажись я в такой ситуации, тоже бы рвал связки как потерпевший.
Сзади опасливо крался вдоль стеночки Артемий Панарин в пиджаке и красном галстуке — выполнять обещание перед нами, пишущими и снимающими. Улучив секунду, нырнул Абельтхаузеру под руку.
Опасность миновала — и Артемий победно расправил спину. Подтолкнул плечом щуплого корреспондента Шевченко — чтоб тот не дремал. Отвечал долго, улыбаясь. Еще б ему не улыбаться — две победы за вечер! Ускользнул от огромного немца и победил шведов. При двух унылых периодах выдали такой третий!
Поздравил Шипачева — и спрашивать не пришлось, как относится к переходу.
— Только в
Мы хохотнули. Заговорили про кино, куда водили сборную — Панарин тему поддержал и развил.
— «Хозяин морей» — фильм отличный. Но будь моя воля — поставил бы «Бригаду»….
Я как человек, убивший
Панарин еще не знал, что в этом городе на него открыта настоящая охота. Назавтра возле тренировочного катка увижу странного гражданина с авоськой. Припав на колено, тот раскладывал по асфальту даже не карточки, а фотографии хоккеистов в прозрачных файликах. Коллекционер автографов, божий человек.
— Панарин? — указал мне на каток.
— Панарин, Панарин, — кивнул я.
Авоська была набита столь плотно, что я не удивился бы, отыщись в ней и наши с Шевченко фотопортреты. Но из России его интересовал только Панарин.
Если сборная Швеции или Словакии добирается до тренировочного катка на автобусах самых современных, то Россия
Чем длиннее в этом Кельне автобус, тем древнее водитель. Сборную России вез гражданин, кажется, помнящий Олимпиаду-36. На лицо вылитый Ростропович.
Но к входу бедолагу не пустили товарищи из IIHF — и тот с печалью обернулся на меня:
— Панарин?
— Панарин, Панарин… — в тон выдохнул я.
***
На тренировочной арене стужа такая, что я готов вслед за Знарком говорить и про «странный лед», и синий воздух. Такой видел в Норильске
Пальцы обморозились и отказывались реагировать на команды моего, так сказать, мозга. Лысинка корреспондента Шевченко стал пунцовой и покрылась инеем.
Смотрю на команду Швеции — и завидую всем этим людям. Мало того, тренер у них с бородой старообрядца, так и корреспонденты все до единого косматые. Мне бы проявить такую предусмотрительность.
Шведы вяло отыграли накануне — так же степенно и тренируются. Каждое ускорение сопровождается гримасой омерзения. Кажется,
С проблесками интереса отрабатывают разве что вбрасывания. Снова и снова. Что за странная тренировка, думаю?
Все ясно станет час спустя — когда Харийс Витолиньш посмеется перед диктофонами:
— Да мы ж у них на 15 вбрасываний больше выиграли!
Вот это думаю, подробность. Матч смотрел, деталь ускользнула.
Вот наши работали так работали. Мелькнула мысль — может, не стоит вот
Но обошлось.
***
Роман Ротенберг попадает в окружение корреспондентов, но живым словом не радует. Про Шипачева сообщается, что каждый волен выбирать судьбу и строить карьеру. Про запасных и чемпионат мира — «мы настраиваемся на каждый матч, каждый решающий».
Всякий поймет: еще один глупый вопрос, и такого корреспондента на ноль помножат. В профессиональном смысле.
К счастью, вспоминает
Место уже выбрано, но озвучивать рано. Здесь был Западный фронт, наступали союзники. Советских войск почти не видели. Однако сборная России нашла, куда съездить — от Кельна
***
Илья Воробьев о
Сейчас же о сменщиках никто не думает. У сборной все отлично. Ну, а вдруг?
Вот вам история: несколько лет назад выходил клуб «Трактор» на Петра Ильича Воробьева, звал в тренеры. О деньгах договорились быстро, хотя цену себе Петр Ильич всегда знал. Споткнулись на другом.
— А сын мой, Илья, будет ассистентом, — сообщил
— Ни за что! — внезапно возразил «Трактор» голосом тогдашнего директора. — Мы своих молодых тренеров хотим растить. С вашей помощью.
— Нет так нет, — ответил Воробьев.
А сегодня окажись вдруг Илья Петрович на рынке — да за него клубы драться будут.
***
В Кельне-2010 все обсуждали видеозапись, на которой
Кстати, после того скандала все курившие бросили. Коль так легко далось — значит, курили не затягиваясь.
В Братиславе год спустя Игорь Захаркин порадовал меня, а следом и вас всех бодрым интервью и
А здесь — тишь, благодать! Даже Олег Знарок благодушен и любезен. Кажется, даже рад нам всем. Надо отойти после тренировки и поговорить? Да без проблем. Сколько надо — столько и говорит, на часы не смотрит.
От Италии сюрпризов не ждет. Да и что ждать? По городу бродит
Хоккеисты Италии,
Да и кто здесь страшен? Говорили про шведов, чья сборная из одних энхаэловцев — с ними справились. Нахваливали все Америку — так эти Штаты сдулись в игре с Германией. Весь Кельн голосил от восторга.
Мы с коллегой Шевченко забрели к ночи ближе в торговый центр — около касс пусто, все толпятся у огромного экрана. Смотрят хоккей, взрываясь восторгом. Германия побеждает!
Благодушие вокруг хоккея такое, что корреспонденты вспоминают недавнее прошлое — когда сборная жила в
— А вот здесь у нас кладбище. Бывает, хожу вечерами, привожу мысли в порядок.
***
У хоккея в этом городе сильный конкурент — футбольный «Кельн». На первых полосах здешнего «Спорт-Экспресса» победа над «Вердером» 4:3. Забивший решающий гол кельнец кидается к мохнатому козлу, клубному талисману. То ли танцует с ним, то ли целует в поганую морду….
А у нас — свои забавы. Коллега Шевченко, восхитившись пышными формами барышни из
Полчаса спустя подбегает всполошившееся официальное лицо. На едва понятном русском:
— Вы Шевченко?
— Он самый.
— Откройте ваш твиттер. Это проблема!
Отыскивает фото, тычет пальцем в ту самую даму:
— Это проблема!
— Это не проблема, — теряется корреспондент. — Это прекрасно!
— Это проблема! — повышает голос официальное лицо.
Фотография уничтожена — а назойливое «это проблема» с немецким акцентом становится мемом кельнского чемпионата.
Кстати, шутить с немцами себе дороже. С юмором эта публика не дружит —
— Подите прочь, — с тихой злобой указала мне фрау.
Я пропустил мимо ушей — и секунду спустя почувствовал странное движение в районе груди. Опускаю глаза: это кто ж со мной вступает в нежные, интимные отношения?
Счастье, успел выхватить аккредитацию из вражьей руки — и немецкие ножницы щелкнули в воздухе. Сердитая девушка сверкнула очами. Вот так бы срезала — и прощай, чемпионат мира. Привет, Мытищи. С тех пор законопослушен и тих.
Немецкие дамы рыжеваты и кривоноги. На второй день в Кельне кажется — безопасности семьи ничто не угрожает. На третий уверенность подтаивает. Божечки мои, что же будет через неделю?
***
— Смотри, смотри, это же Шестеркин! — корреспондент Шевченко, пока за грехи не отобрали аккредитацию, бежит на полусогнутых следом за вратарем СКА. Демонстрируя прекрасную стартовую скорость при полном отсутствии дистанционной.
— Ты что, от аэропорта бежал? — оборачивается Шестеркин на тяжелый хрип за спиной.
— Да! — уверенно отвечает корреспондент.
Разговор складывается.
Тут же раскланивается с черным Porsche. Вот
А вот попробуй
***
…Днем Кельн прекрасен — было б только время гулять. Но его нет. Хватаешь впечатления урывками: вот две баржи гонят по Рейну наперегонки. Побеждает груженая ржавыми конструкциями.
Чем напряженнее дни, тем больше соблазнов — прямо в
Полиции полно — но к вечеру, стоит сойти на этот город сумеркам, полиция исчезнет. Вылезут
Это проблема!..
Юрий ГОЛЫШАК
из Кельна.
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