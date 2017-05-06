Дэйв Льюис: Позитивные моменты в игре сборной Беларуси действительно есть. Жаль, заметно меньше, чем хотелось бы
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвел итог матча чемпионата мира-2017 с чехами (1:6).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Вам сейчас очень тяжело?
Мы приехали участвовать в турнире, где играют только лучшие. Так что воспринимаю сейчас матч с Чехией как подготовку к игре с Канадой.
К судейству претензий нет?
Некоторые решения действительно вызывают вопросы. Более всего — эпизод с не засчитанной шайбой Костицына. При отложенном штрафе чешский игрок не завладел шайбой уверенно. Тем не менее, наш бросок и шайбу не засчитали. А этот момент мог в дальнейшем решить очень многое.
Но с бросками у нас сегодня в любом случае было — не ахти: только семь за весь матч, а в первом периоде вовсе лишь один…
Да, это крайне неприятный момент, на который указывал команде в обоих перерывах. С таким количеством бросков выиграть практически невозможно.
Денисов сегодня заработал ассист, отчасти случайно оказавшись в бригаде большинства. Может, стоит его использовать там и впредь?
И
Стась в апреле им тоже не был, но сейчас задействуется регулярно…
Да, вот здесь решили попробовать. У Андрея есть такой опыт, и он сменил в одной из двух наших спецбригад Лингле.
Странное чувство: пока сборная справляется плохо, но все же лучше, чем год назад. Согласитесь?
Пожалуй. График сейчас, как и говорил, возможно, даже жестче прошлогоднего. И соперники как на подбор: чехи вчера вполне могли одолеть Канаду. Что до нашей игры, то позитивные моменты действительно есть. Жаль, заметно меньше, чем хотелось бы.
Со здоровьем
Пока не знаю. Если бы вы зашли сейчас в нашу раздевалку, увидели бы что едва ли не все там сидят с ледовыми компрессами. Будем говорить с доктором, оценивать состояние. Завтра тренировка, и, надеюсь, участие в ней смогут принять все.
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