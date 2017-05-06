Дэйв Льюис: Позитивные моменты в игре сборной Беларуси действительно есть. Жаль, заметно меньше, чем хотелось бы

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
17:15 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
21:15 2-й период Норвегия 1
Франция 0
тв
Группа A
21:15 2-й период Германия 2
Швеция 2
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29667535/
6 мая 2017, 22:01 | «Прессбол»

Дэйв Льюис: Позитивные моменты в игре сборной Беларуси действительно есть. Жаль, заметно меньше, чем хотелось бы

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвел итог матча чемпионата мира-2017 с чехами (1:6).

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© РИА "Новости"

Вам сейчас очень тяжело?

Мы приехали участвовать в турнире, где играют только лучшие. Так что воспринимаю сейчас матч с Чехией как подготовку к игре с Канадой.

К судейству претензий нет?

Некоторые решения действительно вызывают вопросы. Более всего — эпизод с не засчитанной шайбой Костицына. При отложенном штрафе чешский игрок не завладел шайбой уверенно. Тем не менее, наш бросок и шайбу не засчитали. А этот момент мог в дальнейшем решить очень многое.

Но с бросками у нас сегодня в любом случае было — не ахти: только семь за весь матч, а в первом периоде вовсе лишь один…

Да, это крайне неприятный момент, на который указывал команде в обоих перерывах. С таким количеством бросков выиграть практически невозможно.

Денисов сегодня заработал ассист, отчасти случайно оказавшись в бригаде большинства. Может, стоит его использовать там и впредь?

И все-таки забросили мы не в большинстве — удаленный игрок соперника успел вернуться на лед. Все-таки Денисов — не игрок большинства.

Стась в апреле им тоже не был, но сейчас задействуется регулярно…

Да, вот здесь решили попробовать. У Андрея есть такой опыт, и он сменил в одной из двух наших спецбригад Лингле.

Странное чувство: пока сборная справляется плохо, но все же лучше, чем год назад. Согласитесь?

Пожалуй. График сейчас, как и говорил, возможно, даже жестче прошлогоднего. И соперники как на подбор: чехи вчера вполне могли одолеть Канаду. Что до нашей игры, то позитивные моменты действительно есть. Жаль, заметно меньше, чем хотелось бы.

Со здоровьем Костицына-старшего все в порядке?

Пока не знаю. Если бы вы зашли сейчас в нашу раздевалку, увидели бы что едва ли не все там сидят с ледовыми компрессами. Будем говорить с доктором, оценивать состояние. Завтра тренировка, и, надеюсь, участие в ней смогут принять все.
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