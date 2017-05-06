Дэйв Льюис: Позитивные моменты в игре сборной Беларуси действительно есть. Жаль, заметно меньше, чем хотелось бы

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Вам сейчас очень тяжело?

Мы приехали участвовать в турнире, где играют только лучшие. Так что воспринимаю сейчас матч с Чехией как подготовку к игре с Канадой.

К судейству претензий нет?

Некоторые решения действительно вызывают вопросы. Более всего — эпизод с не засчитанной шайбой Костицына. При отложенном штрафе чешский игрок не завладел шайбой уверенно. Тем не менее, наш бросок и шайбу не засчитали. А этот момент мог в дальнейшем решить очень многое.

Но с бросками у нас сегодня в любом случае было — не ахти: только семь за весь матч, а в первом периоде вовсе лишь один…

Да, это крайне неприятный момент, на который указывал команде в обоих перерывах. С таким количеством бросков выиграть практически невозможно.

Денисов сегодня заработал ассист, отчасти случайно оказавшись в бригаде большинства. Может, стоит его использовать там и впредь?

И все-таки забросили мы не в большинстве — удаленный игрок соперника успел вернуться на лед. Все-таки Денисов — не игрок большинства.

Стась в апреле им тоже не был, но сейчас задействуется регулярно…

Да, вот здесь решили попробовать. У Андрея есть такой опыт, и он сменил в одной из двух наших спецбригад Лингле.

Странное чувство: пока сборная справляется плохо, но все же лучше, чем год назад. Согласитесь?

Пожалуй. График сейчас, как и говорил, возможно, даже жестче прошлогоднего. И соперники как на подбор: чехи вчера вполне могли одолеть Канаду. Что до нашей игры, то позитивные моменты действительно есть. Жаль, заметно меньше, чем хотелось бы.

Со здоровьем Костицына-старшего все в порядке?

Пока не знаю. Если бы вы зашли сейчас в нашу раздевалку, увидели бы что едва ли не все там сидят с ледовыми компрессами. Будем говорить с доктором, оценивать состояние. Завтра тренировка, и, надеюсь, участие в ней смогут принять все.