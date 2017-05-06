Кевин Лаланд: Если с канадцами сыграем так, как с чехами, то снова оконфузимся. Можем получить и 1:10

На протяжении двух периодов боролись. Перед третьей двадцатиминуткой я думал, что у нас есть шанс. И он был бы, продолжи мы играть в свой хоккей. Однако полностью отошли от плана на игру. Команда делала как раз то, что ей говорили не делать. Отсюда и результат.

Что же случилось?

Не знаю. Оправданий нет. Чехи накануне играли в восемь вечера. Мы устали, но и они тоже. Все это огорчительно. У меня нет ответа, что произошло.

Согласно статистике, для тебя этот матч был сложнее, чем поединок с финнами.

У чехов сильная сборная. Мастеровитые ребята, которые умеют наказывать за ошибки. Просто не надо было предоставлять им эти шансы. Нужно играть грамотно и придерживаться системы. Не будем делать этого — будем получать по 1:6 каждый вечер.

А следующий матч — с канадцами…

Там может быть и 1:10, если не будем бороться все 60 минут. Сборная Канады, возможно, сильнейшая команда на чемпионате. Если сыграем так, как сегодня, то снова оконфузимся.