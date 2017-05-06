Кевин Лаланд: Если с канадцами сыграем так, как с чехами, то снова оконфузимся. Можем получить и 1:10

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
17:15 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
21:15 2-й период Норвегия 1
Франция 0
тв
Группа A
21:15 2-й период Германия 2
Швеция 2
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29667534/
6 мая 2017, 22:00 | «Прессбол»

Кевин Лаланд: Если с канадцами сыграем так, как с чехами, то снова оконфузимся. Можем получить и 1:10

Вратарь сборной Беларуси Кевин Лаланд порассуждал о причинах крупного поражения от чехов (1:6) в матче чемпионата мира-2017.

На протяжении двух периодов боролись. Перед третьей двадцатиминуткой я думал, что у нас есть шанс. И он был бы, продолжи мы играть в свой хоккей. Однако полностью отошли от плана на игру. Команда делала как раз то, что ей говорили не делать. Отсюда и результат.

Что же случилось?

Не знаю. Оправданий нет. Чехи накануне играли в восемь вечера. Мы устали, но и они тоже. Все это огорчительно. У меня нет ответа, что произошло.

Согласно статистике, для тебя этот матч был сложнее, чем поединок с финнами.

У чехов сильная сборная. Мастеровитые ребята, которые умеют наказывать за ошибки. Просто не надо было предоставлять им эти шансы. Нужно играть грамотно и придерживаться системы. Не будем делать этого — будем получать по 1:6 каждый вечер.

А следующий матч — с канадцами…

Там может быть и 1:10, если не будем бороться все 60 минут. Сборная Канады, возможно, сильнейшая команда на чемпионате. Если сыграем так, как сегодня, то снова оконфузимся.
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