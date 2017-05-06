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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
17:15 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
21:15 перерыв Норвегия 0
Франция 0
тв
Группа A
21:15 1-й период Германия 1
Швеция 1
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29667279/
6 мая 2017, 21:20 | Советский спорт

Италия — опасный соперник. В субботу в Кельне едва не грянула новая сенсация

Второй соперник россиян на ЧМ-2017, сборная Италии, едва не одолела маститую команду Словакии, уступив в овертайме 2:3.

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© РИА "Новости"

Вот не люблю я на чемпионате мира соперников типа сборной Италии. В победе над ними чести особой нет. А проиграешь — стыда не оберешься.

Тренер сборной России ХарийсВитолиньш после субботней тренировки на вопрос о будущем сопернике ответил честно: «Все зависит только от нас. Как настроимся, так и сыграем».

Однако тогда Харийс еще не знал, что итальянцы через пару часов едва не преподнесут вторую громкую сенсацию на этом чемпионате. На 59-й минуте поединка они вели у маститого соперника 2:1. Но словаки поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Сравняли счет за 64 секунды до сирены, а в овертайме вырвали победу. И избежали позорного фиаско. Ну, а для россиян этот итог матча можно считать очень тревожным звонком.

Я, конечно, и после этой победы сборной Италии не готов принимать ее всерьез. Потому что помню, как мы с ними играли на ЧМ-2012. И как они в микст-зоне, прямо под телекамерами выстроились в очередь за автографами к нашему Жене Малкину и начали делать с ним селфи на память.

Но сейчас Малкина и Овечкина в сборной нет. Так что итальянцы разве что у Мозякина могут автограф попросить. Но подозреваю, что они не в курсе о его бомбардирских подвигах в чемпионатах КХЛ.

Я не принимаю Италию всерьез. Но именно это меня в ней и пугает. Потому что я знаю, что и наши игроки ее всерьез не принимают. А мы и Францию не принимали всерьез в 2013 году. И проиграли ей на чемпионате мира 9 мая! Имея Ковальчука и Радулова в составе. Кто-то в сборной этот урок помнит?

В принципе, тренировались наши в субботу серьезно. Никакой расслабухи. Отработали и позиционную атаку. И борьбу на пятачке… Особенно порадовали центрфорварды, которые задержались после тренировки. И вместе с Ильей Воробьевым начали отрабатывать вбрасывания.

Шипачев сражался с Ткачевым. И проиграл «барсу» со счетом 1−3. Андронов, который в матче со шведами выиграл 8 вбрасываний из 10, сражался с Наместниковым. Их противостояние закончилось вничью.

Ну, а под конец сборная повеселила журналистов, когда прямо в хоккейной форме (вратарь Игорь Шестеркин даже коньки снимать не стал) загрузилась в городской автобус и поехала во дворец. А часть вообще ушла на главную арену пешком, повесив коньки на клюшки.

Так что если увидите на улице Кельна игроков в полном боевом обмундировании, не пугайтесь — это наши возвращаются с тренировки!

Кстати, тренеры пока темнят, но я убежден, что ворота россиян в этом матче будут защищать Сорокин либо Шестеркин. Потому что матчи у нас 7 и 8 мая. И Василевскому лучше сразу настраиваться на поединок с немцами.

Перестановок в звеньях тоже нет. Причем, Витолиньш саму идею поэкспериментировать с составами звеньев отверг наотрез. При этом изменения которые произошли перед третьим периодом матча со шведами сохранены.

То есть Плотников тренировался вместе с Мозякиным и Ткачевым, а Барабанов — с Телегиным и Андроновым. Игрокам в этом матче предписано укреплять уверенность в себе и взаимодействие в звеньях. Ну и бдительности не терять.

Надеемся, что все так и будет.
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