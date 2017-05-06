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Вот не люблю я на чемпионате мира соперников типа сборной Италии. В победе над ними чести особой нет. А проиграешь — стыда не оберешься.

Тренер сборной России ХарийсВитолиньш после субботней тренировки на вопрос о будущем сопернике ответил честно: «Все зависит только от нас. Как настроимся, так и сыграем».

Однако тогда Харийс еще не знал, что итальянцы через пару часов едва не преподнесут вторую громкую сенсацию на этом чемпионате. На 59-й минуте поединка они вели у маститого соперника 2:1. Но словаки поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Сравняли счет за 64 секунды до сирены, а в овертайме вырвали победу. И избежали позорного фиаско. Ну, а для россиян этот итог матча можно считать очень тревожным звонком.

Я, конечно, и после этой победы сборной Италии не готов принимать ее всерьез. Потому что помню, как мы с ними играли на ЧМ-2012. И как они в микст-зоне, прямо под телекамерами выстроились в очередь за автографами к нашему Жене Малкину и начали делать с ним селфи на память.

Но сейчас Малкина и Овечкина в сборной нет. Так что итальянцы разве что у Мозякина могут автограф попросить. Но подозреваю, что они не в курсе о его бомбардирских подвигах в чемпионатах КХЛ.

Я не принимаю Италию всерьез. Но именно это меня в ней и пугает. Потому что я знаю, что и наши игроки ее всерьез не принимают. А мы и Францию не принимали всерьез в 2013 году. И проиграли ей на чемпионате мира 9 мая! Имея Ковальчука и Радулова в составе. Кто-то в сборной этот урок помнит?

В принципе, тренировались наши в субботу серьезно. Никакой расслабухи. Отработали и позиционную атаку. И борьбу на пятачке… Особенно порадовали центрфорварды, которые задержались после тренировки. И вместе с Ильей Воробьевым начали отрабатывать вбрасывания.

Шипачев сражался с Ткачевым. И проиграл «барсу» со счетом 1−3. Андронов, который в матче со шведами выиграл 8 вбрасываний из 10, сражался с Наместниковым. Их противостояние закончилось вничью.

Ну, а под конец сборная повеселила журналистов, когда прямо в хоккейной форме (вратарь Игорь Шестеркин даже коньки снимать не стал) загрузилась в городской автобус и поехала во дворец. А часть вообще ушла на главную арену пешком, повесив коньки на клюшки.

Так что если увидите на улице Кельна игроков в полном боевом обмундировании, не пугайтесь — это наши возвращаются с тренировки!

Кстати, тренеры пока темнят, но я убежден, что ворота россиян в этом матче будут защищать Сорокин либо Шестеркин. Потому что матчи у нас 7 и 8 мая. И Василевскому лучше сразу настраиваться на поединок с немцами.

Перестановок в звеньях тоже нет. Причем, Витолиньш саму идею поэкспериментировать с составами звеньев отверг наотрез. При этом изменения которые произошли перед третьим периодом матча со шведами сохранены.

То есть Плотников тренировался вместе с Мозякиным и Ткачевым, а Барабанов — с Телегиным и Андроновым. Игрокам в этом матче предписано укреплять уверенность в себе и взаимодействие в звеньях. Ну и бдительности не терять.

Надеемся, что все так и будет.