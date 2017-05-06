Оргкомитет ЧМ-2017 принес Словакии извинения за исполнение неправильного гимна
КЕЛЬН, 6 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Оргкомитет чемпионата мира 2017 года по хоккею принес извинения сборной Словакии и словацким болельщикам за исполнение неправильного гимна после матча с итальянцами, заявил генеральный секретарь оргкомитета Хеннер Зигфельд.
Сборная Словакии в субботу со счетом 3:2 в овертайме обыграла команду Италии в матче чемпионата мира. После игры организаторы включили неправильный гимн, после чего так и не смогли найти верную запись, за что были освистаны словацкими болельщиками.
«Ошибки случаются, даже такие ошибки, которые никогда не должны происходить. Оргкомитет приносит команде Словакии и всем словацким болельщикам извинения. Готовы заверить, что такого больше никогда не случится. Повторю, таким ошибками просто не должно быть места», — сказал Зигфельд журналистам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|6 Мая, 17:15
|Зрители 12229
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Здено Цигер
|Стефан Майр
Вратари
|Юлиус Гудачек 58:26 (Ю. Гудачек 58:56)
|Андреас Бернард
|1-й период
|06:58
|Михел Миклик (А. Яношик, П. Черешняк)
|Алекс Ламбахер
|10:52
|2-й период
|21:46
|Алекс Ламбахер
|28:44
|31:54
|Мартин Гернат
|Джованни Морини (Л. Фриго)
|35:06
|Джованни Морини
|38:04
|3-й период
|Лука Фриго (Дж. Сканделла)
|42:41
|58:56
|Либор Гудачек (М. Миклик, М. Серсен)
|Овертайм
|62:45
|Петер Черешняк (М. Ближняк, Д. Скокан)
Статистика
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол