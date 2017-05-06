Оргкомитет ЧМ-2017 принес Словакии извинения за исполнение неправильного гимна

Сборная Словакии в субботу со счетом 3:2 в овертайме обыграла команду Италии в матче чемпионата мира. После игры организаторы включили неправильный гимн, после чего так и не смогли найти верную запись, за что были освистаны словацкими болельщиками.

«Ошибки случаются, даже такие ошибки, которые никогда не должны происходить. Оргкомитет приносит команде Словакии и всем словацким болельщикам извинения. Готовы заверить, что такого больше никогда не случится. Повторю, таким ошибками просто не должно быть места», — сказал Зигфельд журналистам.